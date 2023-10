Congo-Brazzaville: Cuvette - La commune d'Owando dotée d'infrastructures urbaines

Les travaux de drainage des eaux fluviales et du service des déchets ménagers ont été lancés, le 19 octobre, à Owando, le chef-lieu du département de la Cuvette, une semaine après la commune de Nkayi (Bouenza) également bénéficiaire du Programme "Villes résilientes".

Le premier coup de pioche marquant officiellement le début des travaux de la composante 2 du programme, financé par l'Union européenne(UE), a été donné par le délégué aux Grands travaux, Oscar Otoko, en présence du préfet du département de la Cuvette, Jean Christophe Thicaya. L'évènement a également mobilisé les autorités locales, les représentants du pouvoir central, les organisations de la société civile locale et les partenaires au développement dont la délégation de l'UE et l'ambassade de France au Congo.

Les travaux urbains concernent la construction d'au moins 5,5 Km de caniveaux et dalots, 1km de voirie en pavés, 1,9 km de pistes en latérite compactée et l'aménagement d'environ 1km d'une rivière. Ces infrastructures visent à améliorer, d'après Oscar Otoka, les conditions de vie des 30 000 habitants de cette ville, notamment les zones exposées aux inondations. « Owando a besoin d'un toilettage de ses rues et avenues afin qu'elle brille encore de ses mille feux, en dépit des efforts consentis, en 2007, par le gouvernement de la République dans le cadre de la municipalisation accélérée », a-t- il déclaré.

%

Outre ces infrastructures de drainage d'eaux fluviales et d'assainissement, la capitale de la Cuvette a bénéficié d'assistance technique, de la formation des cadres et l'informatisation. Dans cette optique, un diagnostic institutionnel a été réalisé par le cabinet belge IBF, ainsi qu'un plan de renforcement des capacités du personnel municipal en matière de gestion de la voirie, la gestion financière et les investissements locaux.

La mairie a aussi été équipée en matériel informatique favorisant la digitalisation de l'administration locale. Le personnel sera bientôt formé à l'archivage, un processus nécessaire pour le service de l'état civil. Dans le cadre du même programme "Villes résilientes", la commune d'Owando sera dotée d'un guide de planification urbaine et d'un manuel de gestion administrative et logistique. D'autres programmes de renforcement des capacités seront axés sur le concept genre et la communication de proximité.

L'ensemble de ces travaux va contribuer au rayonnement de la commune, à l'accélération du processus de décentralisation, ainsi qu'au changement des habitudes d'hygiène de la population, a salué le maire d'Owando, Michel Elenga Ekobo. L'autorité municipale a promis d'oeuvrer pour la pérennisation des acquis de ce programme conclu entre le gouvernement congolais et la délégation de l'UE. « Pour notre part, nous veillerons sur les pratiques de la bonne gouvernance municipale, notamment l'utilisation des sols et les politiques d'urbanisme, les normes de construction, la gestion de l'environnement et des ressources, la qualité de la vie grâce aux espaces verts... », a assuré le maire.

La commune d'Owando et celle de Nkayi ont bénéficié d'un financement de 21 milliards FCFA (32 millions d'euros) de l'UE, dont 12,5 milliards FCFA pour la composante 2 du programme "Villes résilientes". « L'eau et l'assainissement sont des droits fondamentaux des communautés dans le monde. Ce projet constitue le résultat concret du partenariat Congo-UE », a insisté Augustin Bongo Tshiani, le chef de coopération à la délégation de l'UE.