Congo-Kinshasa: Élections de décembre 2023 - Satisfecit de la SADC sur la conduite du processus électoral

Telle est la conviction avec laquelle repartent les membres de la Mission d'évaluation préélectorale du Conseil consultatif électoral de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc).

Le processus électoral en République du Congo évolue normalement et tout porte à croire que les scrutins de décembre auront effectivement lieu. Cette délégation qui a séjourné à Kinshasa pendant quelques jours a procédé à une évaluation préélectorale tout en s'assurant des conditions sécuritaires et politiques dans l'optique de la tenue effective des élections libres et démocratiques d'ici décembre. Elle a eu à conférer avec plusieurs parties prenantes, entre autres, les autorités gouvernementales, la société civile, les partis politiques, la presse, les différents groupements tels que celui des femmes, de la jeunesse.

Le 18 octobre, c'était au tour du président de la Centrale électorale, Denis Kadima, d'accorder son hospitalité à cette délégation de la Sadc. Forte des éléments en sa possession relatifs aux préparatifs des élections de décembre, la délégation n'a pas manqué de féliciter le président Denis Kadima pour le travail abattu en un temps record. Ce dernier, à en croire la vice-présidente de la Sadc, représentant la Namibie et cheffe de la délégation, Notemba Tjipuela, "a rencontré toutes les préoccupations exprimées au cours des échanges avec les différentes parties prenantes".

%

Outre le cadre politique et sécuritaire, la délégation de la Sadc s'est également interressé, en plus de l'état de préparation de la Commmission électorale nationale indépendante (Céni) par rapport à l'organisation de ces scrutins, au cadre juridique, notamment la Constitution et la loi électorale. Et Notemba Tjipuela d'indiquer, à l'issue des consultations avec les différentes parties, que l'environnement actuel se prête à la tenue des élections libres, transparentes, crédibles et pacifiques en conformité avec les principes et lignes directrices de la Sadc.

Satisfaite du niveau de préparation du processus électoral en République démocratique du Congo, la délégation de la Sadc a exprimé clairement son désir de revenir pour assurer l'observation des élections de décembre 2023. « Nous sommes heureux de constater tout le travail qui se fait au niveau de la Céni et, dans le même temps, nous sommes impatients de revenir lors des élections avec la mission d'observation que nous allons accompagner », a fait savoir la cheffe de la délégation. Rappelons que les autorités congolaises ne cessent de rassurer quant à leur détermination à organiser, le 20 décembre 2023, les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales ainsi que municipales.