Congo-Kinshasa: Civisme électoral - L'American spaces election programming lancé à Kinshasa

L'American corner de l'Université protestante au Congo (UPC) a servi de cadre, la matinée du19 octobre, au lancement du programme de l'ambassade des Etats-Unis ponctué par la remise de brevets aux quinze facilitateurs formés pour son application dans les vingt-quatre communes de la capitale.

La fin de la formation sanctionnée par la remise de certificats a outillé les quinze facilitateurs et modérateurs à assurer la conduite des « Cafés citoyens » dès la semaine prochaine. Ces rencontres organisées sur le terrain, à destination des jeunes leaders et les communautés, sous forme de sessions d'échange, se baseront sur « les contenus du programme Young African Leaders Initiative (Yali), du Département d'État américain », a indiqué Trésor Kalonji. Ce, a ajouté le président du chapitre Yali pour la RDC, dans la perspective que « les citoyens expriment pleinement leur choix en votant de manière responsable de sorte à consolider la démocratie en construction en RDC ».

Pour sa part, l'ambassadrice Lucy Tamlyn a souligné que « les Etats-Unis soutiennent les élections pacifiques, inclusives, transparentes et crédibles en RDC ». Convaincue « que chaque partie prenante y a son rôle à jouer », d'où l'aide apportée dans le but de porter « les citoyens, mais surtout la jeunesse à comprendre leurs devoirs civiques ». À savoir « comment aller voter et les enjeux du vote, mais aussi conscientiser sur le système électoral ». L'aide octroyée en tant que partenaire, de l'avis de la diplomate, devrait conforter l'effort déjà consenti par les institutions censées « continuer à bâtir la confiance sur le processus électoral ». Hormis l'action en vue de la sensibilisation de la jeunesse, elle a également soutenu : « Nous apportons une assistance importante surtout en aidant la société civile à jouer son rôle ».

Programme déjà effectif en provinces

Les « Cafés citoyens » se tiendront en deux temps. Ils se tiendront dans un premier moment du 23 octobre jusqu'au 20 décembre 2023, date annoncée de la présidentielle et des législatives. Puis, ils reprendront jusqu'à la tenue des communales en janvier 2024. Kinshasa qui vient d'opérer le lancement du programme ce 19 octobre a été déjà devancée par certaines autres provinces. Trésor Kalonji a précisé à cet effet : « Il était déjà effectif au Kwilu, à Mbuji-Mayi, Lubumbashi et Kisangani ». Coordonnateur de mise en oeuvre du programme au même titre que lui, Jeje Mukunde de l'American corner de l'UPC de son côté espère, a-t-il dit, « toucher un grand nombre de jeunes quitte à les emmener à avoir confiance au processus électoral même jusqu'après les élections pour nous assurer de l'efficacité du programme ». Ce, suite au constat que « lors des trois cycles électoraux passés, le taux de participation des jeunes était faible ». Déplorant ici que « certains leaders alimentent la méfiance des jeunes vis-à-vis des élections, le but du programme est de faire comprendre à ces derniers que leurs voix comptent et que, en votant, ils peuvent changer beaucoup dans le pays ». Travaillant en tandem, Trésor Kalonji et Jeje Mukunde entendent s'appuyer, ont-il dit, sur « toutes les maisons communales, s'associer aux leaders d'opinion et de mouvements de jeunes ». Ce, a renchéri le second coordonnateur, « pour s'assurer que nous avons touché toutes les vingt-quatre communes de Kinshasa ».

L'American spaces election programming, a rappelé Trésor Kalonji, « est un programme du centre culturel américain visant à renforcer les capacités des jeunes dans l'engagement civique en prévision des élections de décembre 2023 ». Ce, avec le but ultime de sensibiliser les jeunes leaders et par-delà, l'ensemble de la communauté, à « s'approprier le processus électoral, comprendre les implications du droit au vote pour l'utiliser au maximum et voter les candidats qui répondent à leurs désidérata », a-t-il conclu.