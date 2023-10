Afrique: Badminton/Tournoi international Open - Plus de 100 participants dont 47 algériens pour récolter des points en vue des JO-2024

ALGER — Le tournoi international open de badminton a débuté jeudi à la salle Ahcène Moutchou d'Aïn Benian (Ouest d'Alger), avec la participation de 106 athlètes, dont 47 algériens, représentant 15 pays, a appris l'APS auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAB).

L'équipe algérienne participe à cet évènement avec 20 badistes seniors (10 hommes et 10 dames), 9 de la catégories juniors et U17 (5 garçons et 4 filles), alors que les autres sont issus de différents clubs locaux.

Ce tournoi est ouvert aux badistes issus des catégories U17, juniors, et seniors (garçons et filles).

Les athlètes issus des clubs sont également autorisés à participer.

Les matchs concernent uniquement les épreuves en individuel : garçons, filles, double garçons, double filles, et double mixte.

Cette compétition constituera une belle occasion aux participants de récolter des points supplémentaires en vue de la qualification aux prochains Jeux olympiques JO-2024 de Paris.

Le duo algérien Koceila Maâmeri et Tanina Maâmeri, sont bien positionnés pour récolter des points et se qualifier au tournoi olympique. Le tandem Koceila Maâmeri et Medal Sabri, aspire également à améliorer son capital points, et de là espérer valider son ticket pour les JO-2024.

Selon le programme de la compétition, les parties débutent à 9h00 du matin jusqu'à la séance de l'après-midi sans interruption. Les matchs se déroulent à élimination directe.

L'équipe nationale est dirigée par un staff technique composé de quatre entraîneurs, l'Espagnol Antonio Molina Ortega, Salim Nourine, Ahcène Djitli Halim, et Omar Nouichi.

Les pays participants : Algérie (pays organisateur), Afrique du Sud, Egypte, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, France, Tunisie, Italie, Suisse, Pologne, Belgique, Allemagne, Portugal, Hongrie, et Grande Bretagne.