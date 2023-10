Algérie: Oran - Marche populaire en soutien au peuple palestinien frère

ORAN — Des milliers de citoyens de la wilaya d'Oran sont sortis jeudi dans une marche populaire massive en guise de solidarité avec le peuple palestinien frère et pour dénoncer l'agression barbare de l'armée de l'entité sioniste, qui a perpétré des massacres à l'encontre des palestiniens isolés.

Les citoyens ont commencé à affluer des différents quartiers du chef-lieu de wilaya vers la Place du 1er novembre 1954, au centre ville, en direction du carrefour limitrophe au siège de la Direction de l'éducation, brandissant les drapeaux algérien et palestinien et scandant des slogans de soutien au peuple palestinien et sa cause, faisant face à l'occupant sioniste.

Lors de cette marche, qui a vu la participation de représentants de partis politiques, d'organisations et associations, à l'instar des Scouts musulmans algériens (SMA), le Croissant rouge algérien (CRA) et la société civile, les participants ont brandi des banderoles affichant des messages de solidarité avec le peuple palestinien et dénonçant la barbarie sioniste, come "Ghaza, résistance, gloire et éternité", "La normalisation est une trahison", "Avec notre âme et notre sang, nous défendrons El-Aqsa".

Ils ont également scandé de nombreux autres slogans tels que "Quelle honte, quelle honte, Ghaza est sous le blocus", "Non à la tuerie des enfants et des innocents", entre autres.

Les participants, en particulier les jeunes, ont élevé la voix, appelant la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour défendre et soutenir le peuple palestinien et mettre fin à l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, en particulier après le crime odieux qui a visé l'hôpital Al-Mamadani, faisant plus de 500 martyrs, dont la plupart étaient des enfants et des femmes.

Dans une déclaration à l'APS, le chef du Comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien, Benmoussa El-Arabi, a fait part de la présence de bénévoles et d'ambulanciers du bureau de wilaya à cette marche massive, avec toutes les couches de la société civile et des partis en guise de solidarité avec la population de Ghaza et pour dénoncer les crimes commis par l'entité sioniste à l'encontre des enfants et des femmes innocents isolés et sans défense, appelant "la société internationale à intervenir immédiatement pour arrêter ces crimes".

Pour sa part, le président de l'Association des oulémas musulmans algériens d'Oran, Baradai Mebarek, a affirmé que "l'entité sioniste a présenté l'image la plus l'aide à l'humanité, en raison des crimes qu'elle a commis contre l'humanité et qui ont particulièrement touché les enfants et les femmes", soulignant que "la participation du bureau de wilaya de l'association à cette marche est un devoir religieux de soutien aux musulmans".