Afrique: Direction générale de la communication à la Présidence de la République - Condoléances suite au décès du journaliste Benhamla

ALGER — La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a présenté ses condoléances suite au décès, ce jeudi, du journaliste sportif Mohamed Benhamla, à l'âge de 37 ans, des suites d'une longue maladie.

"La Direction générale de la communication à la Présidence de la République présente ses sincères condoléances à la famille du journaliste Mohamed Benhamla et à l'ensemble de la corporation, et les assure de sa profonde compassion, priant Dieu Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis, et de prêter aux siens patience et confort. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.

Le défunt avait exercé son métier dans plusieurs quotidiens d'informations dont l'Expression, Info Soir, et l'Authentique, en plus du quotidien sportif Planète Sport.

L'enterrement aura lieu après la prière du Vendredi au cimetière de Bouinan (Blida).