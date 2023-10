Afrique: Rfi - Alain Foka démissionne de la radio française

Le célèbre journaliste camerounais, Alain Foka se retire de la Radio Française Internationale (Rfi).

Cette information a été publiée le mardi 17 octobre 2023, sur sa page Facebook où il affirme : « j'ai décidé et choisi de quitter Rfi ». Dans sa publication, il n'a pas évoqué les raisons de cette décision, mais il assure qu'il n'abandonne pas totalement le métier.

Il a par ailleurs signifié que ce départ sera effectif dès la fin de ce mois d'octobre 2023.

« Soyez rassurés, ceci n'est qu'un au revoir, je dirais même un nouveau départ, puisque je continuerai de vous proposer le narratif africain sur ma plateforme digitale où vous êtes déjà plusieurs millions à me suivre et ou je vous espère encore plus nombreux », a-t-il ajouté.

Le journaliste confie avoir vécu une expérience enrichissante à travers son parcours dans les locaux de Rfi. Une réussite selon lui, qu'il doit à un large auditoire qui a inscrit ses émissions parmi les plus suivies. Il est de même reconnaissant et remercie tous ses auditeurs à travers le monde.

Notons qu'Alain Foka a passé une trentaine d'années de bons et loyaux services sur les antennes de Rfi. Médias d'Afrique, le Débat africain ; Afrique + et Archives d'Afrique sont les émissions sur lesquelles il a démontré son talent d'homme de médias et aussi sa connaissance de la géopolitique africaine.

Le journaliste Alain Foka âgé de 59ans a commencé a exercé à RFI depuis 1994 où il anime de nombreux magazines et en ressort avec plusieurs prix. Entre autres : prix du meilleur journaliste africain de l'année 1999, prix Forum de Bamako du meilleur journaliste africain de la décennie en 2020.