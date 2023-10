Afrique: Gerilson et Matias Damásio concourent au prix AEAUSA

Luanda — Les artistes angolais Matias Damásio, Gerilson Insrael, Preto Show, Rui Orlando et Chetekela, concourent au prix de "Meilleur artiste masculin" des Pays Africains de Langue Officielle Portugaise (PALOP) dans l'African Entertainment Awards (AEAUSA).

Le gala de l'AEAUSA, reconnu comme l'un des principaux prix de la musique africaine, est prévu pour le 11 novembre de cette année à New Jersey, États-Unis.

Les musiciens angolais disputent le prix à côtés d'autres artistes du marché africain tels que Nelson Freitas (Cap-Vert), Mr. Bow (Mozambique), Calema (Sao Tomé-et-Principe), Djodje (Cap-Vert), Mark Exodus (Mozambique) et Lisandro Cuxi (Cap-Vert).

La nomination des artistes angolais constitue un vrai témoignage de leur contribution exceptionnelle sur la scène musicale des PALOP.

L'African Entertainment Awards, USA, populairement connu sous le nom d'AEAUSA, est une entité à but non lucratif cofondée en 2015 par Dominic Tamin, un citoyen américain, originaire du Cameroun, avec une équipe de jeunes panafricains provenant de différentes parties de l'Afrique et des Caraïbes.

L'organisation a son siège actuellement dans le New Jersey, aux États-Unis, avec des bureaux régionaux dans plus de 10 pays en Afrique et dans les Caraïbes.