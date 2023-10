Angola: Euclides remporte le 2ème contre-la-montre du Tour d'Angola

Soyo (Angola) — Le cycliste d'Amadores Ciclo Turismo, Euclides Chingui, a remporté ce jeudi, la 5ème étape de 20 kilomètres du Tour d'Angola "Pepino'2023", avec un temps de 25 minutes, 6 secondes et 15 dixièmes, réalisée à Soyo, province de Zaire.

L'un des spécialistes du contre-la-montre du pays, Euclides Chingui, avait déjà remporté le premier contre-la-montre de cinq kilomètres de la deuxième édition du Tour d'Angola, qui s'est disputée dans la province de Huambo.

Cette fois, Chingui, dans ce contre-la-montre, sort plus tard dans l'ordre de départ, compte tenu de l'importance de chaque concurrent. Son collègue Cristian Ramon (ACT), parti premier, est arrivé deuxième sur le podium, avec un temps de 25:39.37.

Le concurrent de Petro de Luanda, Bruno Araújo, a terminé troisième, avec un temps de 26:23.75, lors d'une étape de 20 km, qui a débuté devant la base pétrolière de Kuanda, à Soyo, dans la province de Zaire.

Malgré la victoire d'Euclides Chingui, cela n'a pas suffi pour prendre le maillot jaune, le plus important du Tour, à Dário António, qui au classement général, a terminé cinquième, avec un temps de 26:46,7.

Dário António, est dans l'ordre de départ avec le maillot jaune, depuis la dispute de la troisième étape, dans laquelle il a gagné sur le parcours, Lobito à Sumbe.

Le vainqueur de la cinquième étape, Euclides Chingui, a remporté le maillot blanc, également très important pour le Tour d'Angola, qui rend hommage au regretté athlète vétéran, Alberto da Silva "Pepino'223".

Bruno Araújo, a remporté le maillot blanc à pois pour le prix Montagne, tandis qu'Adérito Pereira, a remporté le maillot vert foncé pour les meilleurs jeunes de la compétition.

Agnaldo Sassinda a pris le maillot vert foncé, en tant qu'athlète le plus rapide.

La cinquième étape passera par le pont appelé Kimpuanza, en langue Kikongo, qui signifie Indépendance, du canal du fleuve Zaire et fera le tour du Cycle Combiné d'Énergie, Gaz et Hydrothermie, situé dans la municipalité de Soyo, province de Zaire, avec une population estimée à 280 mille habitants, jusqu'au dernier recensement de l'habitat.

Vendredi aura lieu la sixième étape, avec une course de 145 km, partant de la ville haute de Soyo jusqu'au centre de la municipalité de Nzeto, également dans la province de Zaire.