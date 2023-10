Angola: L'ANASO promeut la première conférence régionale sur le VIH/SIDA

Malanje — La 1ère Conférence Régionale du Nord sur le VIH/SIDA a lieu aujourd'hui jeudi à Malanje, dans le but de rechercher de nouvelles politiques pour soutenir et assister les personnes vivant avec la maladie.

L'humanisation des services de santé, la stigmatisation et la discrimination, les causes et les conséquences de la stigmatisation, les mesures visant à atténuer la maladie, la contamination intentionnelle du VIH, la criminalisation des infracteurs, ainsi que les obstacles et les défis des personnes atteintes du SIDA, sont des aspects abordés.

À l'ouverture, le directeur du Bureau provincial de la santé, Ribeiro José Carvalho, a déclaré que les communautés doivent être le lien entre les personnes infectées et les services de santé publique, en raison des préjugés et de la stigmatisation, afin que l'assistance médicale puisse être ressentie.

Il a souligné la nécessité de financements en vue de mettre en oeuvre des politiques durables de soutien technique et rémunéré contre le SIDA, dont le phénomène préoccupe le gouvernement et les sociétés.

À son tour, le coordonnateur provincial de l'ANASO à Malanje, Waldemar Cassombe, a dit que la province a enregistré dix mille cas de VIH/SIDA entre 2022 et 2023, il est donc urgent de travailler pour réduire ce chiffre, en raison de la tendance à la hausse.

Il a souligné l'immédiateté de la jeunesse, les relations amoureuses avec des inconnus et le viol sexuel, comme étant les principaux facteurs de transmission de la maladie dans la province.

L'événement se déroule sous le thème « Laissons les communautés diriger » et réunit des experts de l'ANASO et des membres de la société civile des provinces d'Uíge, Cuanza Norte et Malanje.