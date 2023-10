Ile Maurice: Remise de diplômes à des entrepreneures

L'autonomisation des femmes entrepreneures est un pilier incontournable dans l'évolution économique contemporaine.

Une initiative conjointe de l'organisation non gouvernementale (ONG) Junior Achievement (JA) Mascareignes et Grant Thornton, un leader en audit et comptabilité, s'impose comme un modèle pour l'amélioration des compétences entrepreneuriales.

Récemment, cette collaboration a atteint un jalon décisif en remettant des diplômes à 30 entrepreneures qui ont suivi la formation intensive «JA ITS TYME», couvrant des domaines essentiels tels que la création d'entreprise, la gestion financière, la comptabilité et la fiscalité.

Ces compétences revêtent une importance cruciale pour renforcer leur capacité à gérer leurs entreprises avec succès et efficacité.

Mariam Rajabally, associée chez Grant Thornton, a mis en lumière l'importance de cette coopération en soulignant l'engagement de l'entreprise à fournir aux entrepreneures les ressources et compétences essentielles à la gestion de leur petite entreprise.

De plus, elle a exprimé sa fierté et son optimisme en prévoyant le succès que ces femmes talentueuses apporteront à leur entreprise.

Depuis son inauguration en 2018, le programme «JA ITS TYME» a eu un impact positif sur plus de 1 000 participants, ce qui témoigne de sa souplesse et sa capacité à s'adapter aux besoins divers des bénéficiaires.

Laurence Forget-Ramah, directrice de JA Mascareignes Maurice, souligne ce trait en insistant sur l'importance de l'adaptabilité du programme, tandis qu'elle exprime sa profonde reconnaissance envers Grant Thornton pour son soutien stratégique qui renforce leur mission d'améliorer la qualité de vie des entrepreneurs.

Le programme ne s'arrête pas là. Grant Thornton et JA Mascareignes ont l'intention de poursuivre leur engagement envers la communauté en élargissant leur soutien à davantage de jeunes et de femmes entrepreneures.

Cette initiative vise à encourager ces femmes à valoriser leurs compétences entrepreneuriales et à faire face aux défis financiers qui peuvent se poser.