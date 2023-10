Ile Maurice: Aurélie Quirin - Le chemin musical d'une étoile montante

Une voix rauque, une musique entraînante, des paroles imagées...

Le mélange de ces éléments vous conduit à découvrir Aurélie Quirin, alias Tirolie. Actuellement en pleine ascension avec son tube Kryer, tandis qu'Aret palab suit également sa propre trajectoire.

Baignée dans la musique dès sa tendre enfance, Aurélie Quirin nourrit aujourd'hui l'ambition de toucher le coeur de toutes les générations avec sa musique.

Vêtue de son débardeur, cheveux au vent et sourire radieux, Aurélie Quirin dispose de quelques heures de liberté avant de rejoindre ses amis pour les répétitions.

Plus tard dans l'après-midi, elle prévoit de travailler sur un tout nouveau morceau, car elle espère sortir son premier album d'ici à la fin de l'année.

Sa créativité s'exprime à travers ses chansons, où l'on ressent à la fois son vécu personnel et le message qu'elle souhaite transmettre.

Comment a-t-elle plongé dans cet univers musical ?

«Mon père est musicien, et dès mon plus jeune âge, je l'ai toujours observé. Il m'a encouragée à chanter, et ce n'est qu'à l'âge de 12 ans que j'ai véritablement commencé à m'y adonner. J'accompagnais même mon père lorsqu'il animait des soirées à l'hôtel.»

Consciente que la musique était la voie à suivre, elle a également évolué en tant que choriste aux côtés de certains chanteurs.

Les années défilent et l'envie de poursuivre une carrière musicale devient de plus en plus incontestable.

«Il est indéniable qu'aujourd'hui, nous avons plus de facilités pour partager nos chansons au format audio. Pour l'instant, je publie des singles, et d'ici à la fin de l'année, je prévois de les rassembler dans un album.»

Bien qu'elle soit profondément influencée par les vibes du reggae et du seggae, elle n'a pas l'intention de se limiter à un seul style musical pour son public.

«Mon objectif est d'attirer un public de tous horizons, afin que chacun s'y retrouve. Cependant, tout dépend d'un facteur crucial : l'émotion.» Autodidacte, elle puise son inspiration dans sa vie quotidienne.

«J'ai toujours aimé écrire, mais auparavant, je le faisais uniquement pour moi. Aujourd'hui, je veux le partager avec les autres. Toutefois, mes compositions sont une question de feeling.»

Cependant, elle reconnaît que la musique est aussi le fruit d'une collaboration.

Elle s'entoure de Lionel Beeharry ainsi que des frères Nicolas et Pascal Ramchurn, des arrangeurs et musiciens.

«Lionel se charge de tous mes ségas, tandis que les frères Nicolas et Pascal préfèrent s'occuper du seggae et du reggae.»

Alors que sa carrière prend son envol, Tirolie est consciente que le chemin à parcourir ne sera pas un long fleuve tranquille.

«Vivre de sa passion pour la musique à Maurice peut s'avérer ardu. Les opportunités se limitent souvent à des spectacles dans les hôtels et des concerts, mais ils ne sont pas monnaie courante. Ce n'est pas comme à l'étranger, où les chanteurs sont très sollicités.»

Néanmoins, elle concède que certaines personnes de l'industrie du spectacle reconnaissent le travail accompli par les chanteurs et les musiciens, et les rémunèrent à leur juste valeur.

Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde

À l'heure actuelle, en plus de ses chansons et de sa musique, elle envisage la sortie de son propre clip. «Je vais avancer à mon rythme, car je prévois de réaliser ma propre vidéo, ce qui prendra du temps.»

Bien qu'elle se considère comme une «novice» dans l'industrie musicale, elle a déjà été sollicitée pour des duos. Même Mamie Kloun n'est pas restée indifférente à son style musical et à sa voix singulière.

«J'apprécie ce genre musical, car la musique est universelle, accessible à tous. C'est pourquoi je souhaite toucher un public aussi large que possible à travers mes chansons. D'autres artistes m'ont également approchée, et des collaborations sont prévues à court terme.» Elle espère que sa bonne étoile continuera de la porter toujours plus haut, vers le firmament.