Algérie: Conseil de la nation - Les sénateurs saluent les réalisations du président de la République

ALGER — Les membres du Conseil de la nation se sont félicités, jeudi, des réalisations accomplies au cours des quatre années du mandat du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, affirmant leur plein engagement dans les efforts visant à réaliser une relance globale dans le pays.

Dans la motion adoptée au terme de l'examen de la Déclaration de Politique générale du Gouvernement, les sénateurs se sont félicités des réalisations accomplies au cours des quatre dernières années, durant lesquelles les engagements du président de la République ont été honorés, notamment "en s'alliant au peuple et en plaçant les jeunes et les femmes au coeur du projet de développement dont la pierre angulaire reste la ressource humaine".

Ils ont également réitéré "leur adhésion au programme du président de la République et leur plein engagement dans sa démarche visant à réaliser une relance globale dans le pays, une relance fondée sur la consécration de l'indépendance politique et économique basée sur la connaissance, l'autonomisation des jeunes et des femmes et l'aspiration au leadership, tout en s'attachant aux références révolutionnaires de Novembre".

Ils ont appelé, à cette occasion, au "raffermissement de la cohésion nationale et au renforcement du front interne pour mener à bien le processus d'édification de l'Algérie nouvelle, forte par son peuple, ses institutions et son armée".

%

Premier ministre: le programme du président de la République est désormais une réalité palpable

S'agissant de la Déclaration de politique générale, les sénateurs se sont dits "pleinement satisfaits" de sa teneur, notamment en ce qui a trait à la promotion de l'Etat de droit, la gouvernance et la relance économique, saluant "les grandes avancées réalisées par le Gouvernement en matière de réformes profondes du secteur de la justice, de renforcement de la pleine pratique des droits et des libertés, de sécurité des personnes et des biens, et de modernisation de l'administration".

En matière de politique étrangère, ils ont souligné "les positions immuables de l'Algérie, héritées de la Déclaration du 1er novembre", et se sont félicités "des réalisations diplomatiques de l'Algérie nouvelle grâce à l'adoption par le président de la République d'une politique étrangère proactive prenant en compte les intérêts nationaux et promouvant les principes de paix et de sécurité internationales en s'acquittant de son rôle de premier plan sur les plans régional et international".

Pour ce qui est de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, les sénateurs ont réaffirmé leur solidarité avec le peuple palestinien dans sa détresse, saluant l'élan du peuple algérien qui "a soutenu, comme un seul homme aujourd'hui, le peuple palestinien et dénoncé les crimes sionistes barbares".

Quant à la cause sahraouie, les sénateurs ont appelé, à travers la motion, la communauté internationale à "assumer ses responsabilités et veiller à l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental selon les principes et les objectifs de la charte onusienne ainsi que les dispositions de la loi internationale.

Dans son allocution de clôture, le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil s'est félicité de l'élan manifesté par le peuple algérien à travers l'organisation des marches ayant rassemblé des millions à travers le territoire national en guise de solidarité avec la cause palestinienne.

L'attachement des Algériens à cette cause centrale découle de l'esprit novembriste, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'"ils ont vécu eux aussi sous le joug du colonialisme".

"Synchronisées, ces marches sont une réponse aux ennemis de l'Algérie, portant aussi un message adressé aux manoeuvres qui se trament contre le pays", a-t-il souligné.

"L'Algérie nouvelle n'est pas conjoncturelle. Elle représente le présent et l'avenir et s'inspire des valeurs novembristes", a mis en avant le président du Conseil de la nation.