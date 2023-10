Afrique: 20e Edition SENAC - Plusieurs activités prévues pour inverser la « crise des valeurs » au Burkina Faso

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions a présenté les activités au programme de la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté (SENAC) au cours d'une conférence de presse ce jeudi 19 octobre 2023, à Ouagadougou. Prévue du 23 au 27 octobre 2023, la SENAC est placée cette année sous le thème « citoyenneté en action pour la reconquête de l'intégrité du territoire national ».

Plusieurs activités sont prévues dans l'ensemble des 13 régions du pays : une conférence sur le civisme économique au profit des commerçants des marchés et des yaars de la ville de Ouagadougou le lundi 23 octobre à 9h, une journée porte ouverte au profit des populations déplacées internes et les populations hôtes à Fada N'Gourma le 09 octobre à partir de 9h et une compétition de civisme dans les établissements post-primaire et secondaire.

« Il s'agira d'interpeller l'ensemble des citoyens sur les dangers liés à la crise des valeurs citoyennes et la nécessité d'éveiller en chacun et chacune le sursaut patriotique dans la lutte contre le terrorisme et de renforcer le niveau de conscience citoyenne », a indiqué le Secrétaire général (SG) du ministère en charge de la Justice, Harouna Kodio.

Le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix, Benjamin Sow, a expliqué que le citoyen moderne c'est ce « burkinabè digne, juste et vertueux qui connait ses droits et devoirs, qui respecte les lois et les symboles de son pays, qui participe activement au développement de son pays, qui dénonce l'injustice des autres citoyens et c'est lui qu'on peut appeler citoyen moderne ».

C'est ce citoyen moderne qui est recherché à travers cette semaine, a-t-il dit.

Pour lui, la SENAC est un cadre d'information, de sensibilisation, d'interpellation de l'ensemble des citoyens sur la nécessité d'une culture des valeurs citoyennes.

« Nous nous intéressons plus à la jeunesse scolaire à travers les compétitions, les conférences et nous mettons à leur disposition des manuels de citoyen pour comprendre tous les contours de la citoyenneté », a-t-il poursuivi.

A l'en croire, c'est un cadre qui permettra à l'ancienne génération d'expliquer aux jeunes ce que sont les valeurs cardinales burkinabè et d'apprendre ces valeurs qui tendent de plus en plus à l'effritement.

« Depuis 2004, c'est une activité qui a sensibilisé de nombreuses personnes et chaque année on touche plus de 150 000 personnes à travers nos activités », a soutenu Benjamin Sow.

En prélude donc à cette semaine, le ministère en charge de la Justice lance un appel à la population burkinabè à se mobiliser, à contribuer à ces activités et à sortir massivement pour participer à cette semaine qui leur est dédiée.