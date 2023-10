Afrique: BRVM - La capitalisation du marché des actions de nouveau au-dessus des 7800 milliards FCFA.

Après avoir chuté jusqu'à 7777,012 milliards de FCFA le 18 octobre 2023, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) se retrouve à nouveau au-dessus des 7 800 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 19 octobre 2023.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 7819,276 milliards de FCFA, soit une augmentation de 42,264 milliards de FCFA par rapport à la séance de la veille. Cette hausse est liée à celle de l 'indice composite (l'indice général de la Bourse) qui a gagné 0,54% à 210,18 points contre 209,05 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une hausse de 0,64% à 105,72 points contre 105,05 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige ((indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a progressé de 0,65% à 101,32 points contre 101,98 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle poursuit sa tendance baissière, enregistrant un repli de 3,456 milliards de FCFA, passant de 10 166,657 milliards de FCFA le 18 octobre à 10 163,201 milliards de FCFA ce 19 octobre.

La valeur des transactions s'est établie à 445,425 millions de FCFA contre 323,272 millions la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,21% à 595 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,19% à 745 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,19% à 1 490 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,93% à 540 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 1 185 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,67% à 715 FCFA), BOA Niger (moins 4,14% à 4 400 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 2,94% à 16 010 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 2,36% à 620 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (moins 2,22% à 88 000 FCFA).