Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - Les FDS reçoivent un renfort de plus de 20 véhicules pick-up

Le ministère en charge de l'administration territoriale a reçu 22 véhicules pick-up, au profit des brigades de gendarmerie et des commissariats de police des communes à fort défi sécuritaire, le 19 octobre 2023 à Ouagadougou.

Ce don provient du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) au Burkina Faso et leurs partenaires.

La reconquête du territoire national requiert du matériel de combats pour les Forces de défense et de sécurité (FDS). Et ces forces de sécurité jouent un rôle important dans la sécurisation des communautés victimes du terrorisme au Burkina.

Conscient de cela, le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) a procédé à une remise de 22 véhicules de modèle pick-up, le jeudi 19 octobre 2023, à Ouagadougou.

Cette remise a été effectuée, dans le cadre du programme régional de la stabilisation du Liptako-Gourma, zone située entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

L'action du PNUD, inscrite dans le cadre de ce programme marque la continuité de sa coopération avec le ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité.

Cela, dans le but de faciliter la stabilisation des zones à fort défi sécuritaire.

Ce programme est financé par plusieurs partenaires comme l'Allemagne, le Danemark, le Japon, l'Union européenne, etc. Ces 22 véhicules d'un coût de plus de 415 millions F CFA sont destinés aux unités de la gendarmerie et de la police nationale.

Le ministre délégué chargé de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a indiqué que ce don s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure sur le volet logistique et mobilité.

Cela va permettre d'atteindre les objectifs du premier pilier du plan d'actions de stabilisation et de développement, a-t-il dit.

Car, selon lui, on ne peut parler de développement sans la sécurité.

Il a fait savoir que les forces qui sont engagées sur le terrain ont besoin de la logistique adaptée qui va leur permettre d'exécuter efficacement leur mission de protection des personnes et des biens.

« Nous ne doutons aucunement, que ce don va booster les conditions capacitaires de ces forces sur le terrain », a-t-il déclaré. M. Sana a salué l'excellence et l'importance des relations qui existent entre le gouvernement du Burkina Faso et le PNUD, ainsi que la République fédérale d'Allemagne.

Avant de conclure ses propos, il a souhaité bon usage aux bénéficiaires que sont les unités de la gendarmerie et de la police nationale et les a félicitées pour leur engagement, détermination et abnégation sur le terrain.

Au-delà de l'aspect sécuritaire

Le représentant-résident par intérim du PNUD au Burkina Faso, Alfredo Teixeira, a dit, à l'entame de ses propos, qu'il n'y a pas de développement sans la paix et la sécurité.

Selon lui, ce don est un geste qui va contribuer au renforcement des capacités, au niveau communautaire, dans le but de renfoncer la sécurisation des populations et créer une condition de base, pour le retour du développement durable.

Ce programme, au-delà de l'aspect sécuritaire, intervient aussi dans d'autres aspects, tels que la cohésion sociale, le développement des activités génératrices de revenus ainsi que tous les aspects essentiels rentrant dans le cadre du développement du Burkina Faso, a confié M Teixeira.

Les trois piliers, notamment l'humanitaire, le développement et la paix peuvent assurer le développement, du fait qu'ils vont ensemble, a-t-il souligné.

C'est dans ce cadre que le PNUD, grâce à ses partenaires, accompagne le Burkina Faso, a indiqué le représentant-résident par intérim du PNUD.

Le chargé d'affaires à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso, Bernd Von Münchow-Pohl, a indiqué que la coopération de l'Allemagne comme celle de la plupart des autres partenaires européens, s'applique dans plusieurs domaines.

Il a déclaré que l'Allemagne apporte de l'aide humanitaire au pays des Hommes intègres et compte quelques programmes, à partir desquels, il travaille avec les forces de sécurité.

Il a fait savoir que l'Allemagne occupe la deuxième place du donateur bilatéral après les Etats-Unis.

Ce programme du PNUD est transfrontalier, parce que nous avons des défis transfrontaliers, a-t-il ajouté.

Romuald OUALBEOGO (Stagiaire)