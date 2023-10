Congo-Kinshasa: Le bio charbon, une alternative pour lutter contre la pollution

Des carottes de charbon, respectueuses de l'environnement et de la santé sont désormais en vente à Nkayi.

Fait à base des déchets de cuisine, le bio charbon 100% écologique est en concurrence avec le charbon de bois habituellement utilisé dans les maisons.

Une nouvelle habitude de consommation que le GRET compte bien pérenniser via son programme Villes résilientes d'Owando et de Nkayi.

Réalisé à partir de la transformation des ordures ménagères (épluchures de manioc, des coques d'arachides et des épis de maïs), le bio charbon fabriqué dans le strict respect de l'environnement a conquis les coeurs des habitants de cette ville et est entré dans leurs habitudes de consommation.

« Ma femme ne jure plus que sur le bio charbon », avance Martin Bakondolo, (membre du GRET).Même son de cloche pour Fleuriane Panghoud chargée de communication (GRET) et auteur du livre 'Le pouvoir de la résilience'.

« L'utilisation de ce charbon a révolutionné mon quotidien, et puis, en l'utilisant, je milite contre la dégradation de l'environnement et c'est une noble cause », a-t-elle fait savoir le sourire aux lèvres.

Devenu la coqueluche des ménages à Nkayi, ce nouveau produit est de plus en plus sollicité dans les ménages comme en témoigne Marvel Stève Nzaba, animateur formateur au GRET (Nkayi).

Les résultats des compagnes de sensibilisation réalisées prouvent combien ce charbon est plus utilisé.

« Par rapport à nos sondages beaucoup d'utilisateurs nous rapportent que ce charbon ne fume presque pas, ne noircit pas le bas de la marmite, brûle efficacement et prend du temps pour se consumer », a fait noter ce dernier.

Vendu en détail (dix carottes à100FCFA) ou en gros (un carton englobe près de 400 briquettes ou carottes à 3500FCFA). Une demande en hausse comme l'a indiqué Marvel.

« Nkayi compte 80 mille habitants, avec près de 15 mille ménages. Un échantillon de 204 ménages a déjà testé ce bio charbon, et le test a donné de bons résultats. Les femmes aux ménages ont témoigné de l'efficacité de ce charbon. Et le plus important est que les femmes ont compris qu'utiliser ce charbon est mieux parce qu'elles participent à la lutte contre le déboisement et le dérèglement climatique », a conclu le formateur qui envisage de louer ou d'optimiser le parc matériel et de machines, afin que ce secteur devienne une grosse filière.