Congo-Kinshasa: Concours de scénarios - Le court-métrage en avant

Les inscriptions à la 25e édition du concours de scénarios s'ouvrent ce 20 octobre en ligne et se fermeront le 23 décembre.

Depuis vingt-quatre ans, en parallèle de la compétition de courts-métrages, le festival du Cinéma européen organise un concours de scénarios de courts-métrages.

Cette compétition met notamment en lumière de nouveaux talents et leur permet de faire connaître leurs projets.

Aussi, le concours se veut une rencontre entre jeunes réalisateurs et cinéastes aguerris, et moteur d'accès à la culture.

Avec plus de quatre-cents scénarios reçus par an, le concours est vraiment devenu un tremplin pour les scénaristes français et internationaux.

Étudiants ou scénaristes confirmés, tous peuvent participer au concours et donner une chance à leur projet de court-métrage.

" L'édition précédente, le comité du Festival a fait une pré-sélection pour envoyer les scénarios restant à notre principal partenaire, l'association Séquences 7, qui sélectionna 6 finalistes.

Cette année, la finale aura lieu lors de la 40e édition du festival du cinéma européen à Lille, en France.

Les scénaristes y défendront leur scénario lors d'une séance de pitch devant un jury de professionnels.

%

Ils devront synthétiser et vendre leurs intentions d'auteur", ont annoncé le comité d'organisation du concours de scénarios sur leur site web.

Au terme des présentations, comme le stipulent les organisateurs, le jury désignera trois finalistes.

Ces derniers suivront une formation au pitch, dans le but d'exposer ensuite leurs projets de scénario à l'oral face au jury du concours et du public.

" Les finalistes du concours doivent s'engager à être présents ou à se faire représenter lors de la cérémonie de clôture du festival à Lille en début avril 2024. Le Festival invite par ailleurs chaque scénariste dont le scénario aura été sélectionné à assister à l'intégralité de la manifestation", détaille le communiqué de l'appel à candidature.

Les lauréats bénéficieront des formations et master class réalisées par des scénaristes professionnels et reconnus, d'un accompagnement à la réalisation du projet de court-métrage lauréat, d'un prêt de matériel, peaufinage du scénario, aide à la recherche de fonds et d'une mise à disposition de fonds.