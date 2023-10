Afrique: Festilag 2023 - Les candidatures attendues jusqu'au 31octobre

Le Festival international du film des lacs et lagunes 2023, qui va tenir sa 11e édition du 21 au 25 novembre à Abidjan en Côte d'Ivoire, sur le thème « Cinéma et Gestes Economique : limite l'apport de plastique dans le quotidien », lance un appel à film destiné aux cinéastes africains et internationaux, désireux de proposer leurs oeuvres lors de cet évènement. Le dernier délai du dépôt de candidature est fixé au 31 octobre.

L'appel s'adresse d'une part aux réalisateurs (trices) de nationalité africaine ou dont les parents sont d'une nationalité d'un des 53 pays d'Afrique ou bien dont le film traite d'un aspect d'Afrique.

D'autre part, a ceux ou celles dont la nationalité est de l'un des pays partenaires internationaux du festival : pays de l'Union Européenne, Corée, Chine, Inde, Canada, Usa, et le Brésil.

En effet, les réalisateurs doivent proposer pour l'occasion des films répondant aux critères suivants : film de fiction, documentaire ou d'animation, en pellicule ou vidéo.

Cependant la durée des films (court, moyen, ou lon-métrage) ainsi que l'année de production sont libres. Par contre, pour ce qui est de la langue originale du film, celle-ci doit bénéficier d'une copie sous-titrée en français.

Les candidatures se font via le formulaire en ligne, à l'adresse www.festilag.ovh: le titre et la durée du film, l'année de production, le pays, le résumé de l'oeuvre (500 caractères maximum), l'affiche du film, le lien pour visionner le film, le mot de passe,

%

Les participants sont également tenus de rassembler les documents contenants les informations personnelles à savoir : le nom, le prénom, l'adresse de résidence, l'adresse mail, le numéro de téléphone, et la biographie (500 caractères max).

Notons que sept prix spéciaux seront attribués aux réalisateurs (trices) qui sauront capter l'attention des jurys lors des travaux : Prix du meilleur long métrage, Prix du meilleur court métrage, prix du meilleur film documentaire, Prix Lagoonwood du meilleur film ivoirien, prix du meilleur film amateur, prix jeune public et le prix droits des femmes.

Rappelons que toutes les copies des films et documentaires présentés, qu'ils soient ou non sélectionnés, feront partie des archives du Festival international du film des lagunes, et ne seront pas renvoyées.