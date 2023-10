Cote d'Ivoire: Techniques d'écriture et de prise de parole - Les communicateurs du ministère des Transports formés

La Direction de la Communication et des Relations publiques du Ministère des Transports (Dcrp-mt) continue de renforcer les capacités de ses agents à travers des sessions de formation.

Ainsi, le mardi 17 octobre 2023, elle a organisé son deuxième séminaire interne de renforcement des capacités au titre de l'année 2023, indique une publication dudit ministère

Selon M. Samou Diawara, le premier responsable de cette administration, qui a ouvert les travaux, la séance de formation se situe globalement dans le cadre de la politique d'amélioration des compétences internes des communicants du Ministère des Transports.

Il a expliqué que c'est surtout dans l'objectif de former les agents aux techniques et outils nécessaires à l'instauration d'un meilleur cadre de travail que ce deuxième séminaire interne est axé sur des thèmes se rapportant à l'amélioration des écrits professionnels et aux techniques de prise de parole en public.

Notons que ce séminaire, qui s'est déroulé dans les locaux du Ministère des Transports sis à Cocody-Angré 7ème Tranche, a regroupé une trentaine de participants composée essentiellement du personnel de la Dcrp-mt et des points focaux de communication venus des services de la Direction Générale des Transports terrestres et de la Circulation (Dgttc), de l'Office de Sécurité Routière (Oser) et de la Direction régionale des Transports d'Abidjan.