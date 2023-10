Angola: Les exportations de pétrole génèrent plus de 40 milliards de dollars en 2022

Luanda — L'exportation de 395 millions 992 mille 333 barils de pétrole brut de l'Angola a permis d'obtenir des recettes de 40 milliards 300 millions 991 mille 588 dollars américains, à un prix moyen de 101.772 dollars le baril, au cours de l'année économique 2022.

La quantité de pétrole brut exportée au cours de cette période a dépassé celle de 2021, au cours de laquelle l'exportation de 394,22 millions de barils de pétrole brut a été enregistrée, générant des revenus de 24,5 milliards de dollars.

Selon le rapport sur le secteur des ressources minérales, pétrolières et gazières - 2022, auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, le plus grand volume d'exportations réalisées en 2022 était destiné à la Chine, qui a importé 53,79% du total brut de pétrole de l'Angola, suivie par l'Inde qui a importé 9,44%, tandis que les Pays-Bas ont importé 5,11%.

Au cours de la même période, précise le document, l'Afrique du Sud a été le seul pays africain à importer du pétrole brut d'Angola, avec un volume d'importation correspondant à 0,75% du total.

Les exportations du pétrole angolais réalisées vers 21 pays du monde ont augmenté d'environ 0,50% par rapport à celles réalisées en 2021, principalement en raison de la levée de certaines mesures liées à la pandémie de COVID-19 et de l'augmentation du volume de production de pétrole brut en Angola.

Dans un univers de 18 compagnies pétrolières qui ont exporté du brut angolais, la plus remarquable est l'Agence Nationale du Pétrole, Gaz et Biocarburants (ANPG), qui a exporté 100 millions 937 mille 783 barils (25,49%), suivie par la Sonangol (59 millions 368 mille 332 barils - 14,99%), tandis que la TotalEnergies a ajouté 54 millions 683 mille 952 barils (13,81%).

Dans la même séquence, la compagnie pétrolière ESSO a exporté 36 millions 139 mille huit barils (9,13%), la BP 31 millions 503 mille et 771 (7,96%), SSI 28 millions 124 mille 561 (7,10%), l'ENI 28 millions 11 mille. et 206 (7,07%) et l'Equinor 25 millions 67 mille 992 (6,33%).

Au cours de la période en question, l'Angola a enregistré une production totale de 414 millions 899 mille 452 barils de pétrole brut, avec une moyenne journalière d'un million 136 mille 711 barils.

Par rapport à la même période de l'année dernière (2021), la production journalière moyenne en 2022 a représenté une augmentation de 1,19 %.

Cependant, la moyenne quotidienne de la production pétrolière en 2022 a représenté une réduction de 0,98%, par rapport à celle projetée en juillet 2021, principalement en raison du déclin naturel et de la maturité des gisements, des pertes de production non planifiées (technico-opérationnelles), de la fermeture des puits et certaines plateformes.

Actuellement, les niveaux de production pétrolière en Angola se situent autour d'un million et 100 mille barils/jour, contre un million 800 mille barils/jour enregistrés en 2015, par exemple.

Avec des réserves estimées à neuf milliards de barils de pétrole brut et à 5,95 milliards de mètres cubes de gaz, le gouvernement angolais continue de travailler pour maintenir la compétitivité et les niveaux de production de pétrole brut au-dessus de 1,1 million de barils/jour, prévoyant de soumissionner pour 50 blocs pétroliers supplémentaires d'ici 2025.