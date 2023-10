Afrique: L'Angola prépare un forum panafricain pour la culture de paix

Luanda — L'Angola finalise les préparatifs du troisième Forum Panafricain pour la culture de paix et de non-violence, qui se déroulera dans le cadre de la Biennale de Luanda, a déclaré jeudi, dans la capitale du pays, le porte-parole de la commission multisectorielle, Neto Junior.

Ce forum aura lieu du 22 au 24 novembre sous le thème « l'éducation, la culture de paix et la citoyenneté africaine comme outils pour le développement durable du continent ».

Lors d'une rencontre avec les journalistes, le porte-parole a indiqué que du 5 au 18 de ce mois, plusieurs activités ont été réalisées en faveur de la culture de paix, mettant en évidence l'audience que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a accordée à la coordinatrice de la commission multisectorielle de la Biennale de Luanda et ministre d'État chargée du secteur social, Dalva Ringote Allen.

L'audience a eu lieu le 13 du mois en cours, dans la ville d'Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie. Le président de la commission a confirmé la participation des hauts représentants de l'Union africaine au forum.

Neto Junior a informé qu'il y a eu également la première réunion ordinaire du Comité directeur du Forum panafricain pour la culture de paix, composé des membres de la commission multisectorielle de la Biennale de Luanda et de la Commission des affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine.

%

L'événement a servi à évaluer et adopter la note conceptuelle et le programme de la troisième édition du forum.

La 3ème édition de la Biennale de Luanda aura lieu à l'Hôtel Intercontinental et comportera une série d'ateliers, conférences et débats, ainsi que des événements parallèles destinés au secteur privé et à l'académie.

Son objectif est de contribuer à la construction et réalisation d'une Afrique intégrée, pacifique et prospère, dans laquelle ses enfants prennent une position affirmée et solidaire dans la transformation économique et sociale du continent.

La troisième édition connaîtra la participation de plus de 600 entités.