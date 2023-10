Angola: L'ONU évaluent la situation d'un pays

Luanda — L'Angola et l'ONU ont abordé jeudi, à New York, des questions sur la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

La situation a été évaluée par le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies à New York, Francisco da Cruz, et par le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Huang Xia.

Au cours de la réunion, les deux entités ont abordé la nécessité de coordination et de complémentarité des initiatives régionales et internationales pour la paix dans la région des Grands Lacs, en effectuant une analyse complète des futurs engagements de toutes les parties concernées dans le processus en vue d'assurer la stabilité régionale, compte tenu de l'approche de la période électorale en RDC.

A l'occasion, l'envoyé spécial a informé l'ambassadeur d'Angola des derniers développements qui se produisent dans l'est de la RDC et des efforts de l'ONU visant une solution durable au conflit dans la région des Grands Lacs, rapporte la Mission permanente de l'Angola à New-York.

Pour sa part, l'ambassadeur Francisco da Cruz a réitéré que l'Angola continuera à travailler activement au niveau régional et au niveau des Nations Unies pour garantir que les efforts déployés jusqu'à présent, en particulier le processus de Luanda, conduisent à l'instauration de la paix dans la région.

Mardi dernier (17), Huang Xia a participé à la réunion du Conseil de sécurité sur la situation dans les Grands Lacs, où il a appelé la communauté internationale à un plus grand soutien pour résoudre l'escalade des hostilités dans l'est de la RDC et la tension croissante dans la région des grands Lacs.

Il a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, qui s'accusent mutuellement de soutenir des groupes armés sur leur territoire respectif.

Il a exhorté la communauté internationale à fournir une aide humanitaire accrue et à faciliter le retour des personnes déplacées dans leurs foyers, soulignant l'importance de l'éducation des enfants comme essentielle pour l'avenir de la région.

Dans son discours, Huang Xia a dit que, dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la paix dans la région, il s'est rendu dans plusieurs pays, dont l'Angola, le Burundi, la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, dans le but d'instaurer la confiance et de mobiliser les partenaires pour une solution pacifique aux défis de la région.

Il a également souligné l'importance de revitaliser l'Accord-cadre d'Addis-Abeba de 2013, qui établit les bases de la paix et de la sécurité dans la région.

Dans cette perspective, il a souligné la nécessité de donner la priorité à la diplomatie et au dialogue continu pour une solution globale aux défis auxquels est confrontée la région des Grands Lacs, affirmant que les solutions militaires à elles seules ne suffiraient pas à établir une paix durable.

Il a appelé tous les groupes armés à déposer les armes et a exhorté les groupes armés congolais à participer au programme de désarmement et de démobilisation adopté par la RDC en 2022.