Angola: NAMIBE - FAS forme plus de quarante ADECOS dans la province

Moçâmedes (Angola) — Quarante-six Agents de Développement Communautaire et Sanitaire (ADECOS) participent à une formation de formateurs et de superviseurs, dans le cadre du projet Kwenda, qui a pour objectif principal d'enregistrer et de soutenir les familles les plus démunies.

A l'ouverture de la formation, promue par le Fonds d'Appui Social (FAS), actuel Institut de Développement Local, sa Directrice Provinciale, Nayole Araújo, a souligné le partenariat dans le cadre du Kwenda.

Le FAS, en partenariat avec le Bureau de l'Action Sociale, Agriculture et Santé, compte doter aux ADECOS des connaissances nécessaires pour surveiller et diriger des actions concrètes au sein et en dehors des communautés.

Le chef du Département d'études de recherche scientifique de l'École Nationale de Formation, José Lelo, a encouragé les participants et demandé un plus grand engagement dans l'initiative pour la réalisation des objectifs fixés.