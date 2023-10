Madagascar: Présidence de la FMF - Alfred Randriamanampisoa à pied d'oeuvre

Le nouveau président de la fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa et les dix membres du comité exécutif à l'issue des élections du samedi au Novotel ont pris leur fonction à compter du mercredi 18 octobre pour un mandat de quatre ans.

La cérémonie de proclamation officielle des résultats des élections du président de la fédération malgache de football et les dix membres du comité exécutif, suivie par la passation entre le président par intérim sortant Victorien Andrianony et le nouveau président élu Alfred Randriamanampisoa s'est tenue hier au stade Barea Mahamasina.

La cérémonie a été dirigée la commission électorale nationale et la commission de recours, et assistée par la directrice générale des sports et quelques présidents des ligues.

À peine élu à la tête de l'instance nationale du football, le nouveau président de la FMF a déjà tenu une réunion en visioconférence avec les dirigeants de la Fifa dimanche dans la soirée.

«Je suis invité par la Fifa et j'irai rencontrer le président de la Fifa la semaine prochaine (...) Je vais aborder à cette occasion que Madagascar n'a pas pu développer son football comme il fallait ces derniers temps. Je vais demander la levée de la restriction budgétaire dans au plus tard un mois au lieu de trois comme le disait l'instance internationale», a mentionné le président Alfred Randriamanampisoa.

«Lors de cette réunion, la Fifa a déjà validé une partie des projets dont la dotation d'un bus pour les Barea, la réhabilitation et l'extension des gradins du terrain de Carion et du stade Rabemananjara à Mahajanga, ainsi que l'installation de projecteurs», a-t-il ajouté.

Cohésion

Les nouveaux dirigeants de la fédération ont déjà tenu hier après-midi leur première réunion dont l'ordre du jour a été entre autres, la répartition des commissions aux dix membres du comité exécutif.

«Les critères de nomination pour être nommé en tête d'une commission sont entre autres, le parcours et palmarès ainsi que la spécialité de chacun», explique le patron de la fédération.

Les membres du CE nouvellement élus sont en l'occurrence Tolotriniaina Solonirina Ratovohery, Mario Rosario Raharimino, Arlème Rabevahiny, Jean Théophan Pontiac, Ratsimanotry Razafiarison, Angélin Patrick Tanteliniaina, Serge Thierry Tsitoara, Benjamin Edouard Rabemanantsoa, Erick Hervé Raveloarison et Nirina Fenohery Jhonny Rakotoarisoa.

«Certes, ces membres du comité exécutif sont issus de différents horizons. J'espère que la solidarité et la cohésion vont régner dans le groupe car l'objectif commun est de promouvoir et développer ensemble le football malgache ... et l'emmener au plus haut niveau possible», a-t-il souligné.