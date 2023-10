Sénégal: Demande sociale - Les injonctions de Macky Sall à son gouvernement

Le président de la République, Macky Sall, demande à son gouvernement de s'inscrire dans une logique de répondre aux préoccupations des populations. En Conseil des ministres hier, mercredi 18 octobre, le chef de l'Etat qui a rencontré, pour la première fois, le nouveau gouvernement Amadou Ba 2, formé la semaine dernière, a annoncé la reprise des Conseils des ministres délocalisés dès novembre.

Abordant la formation du nouveau gouvernement, en Conseil des ministres hier, mercredi 18 octobre, le chef de l'Etat a rappelé́ aux ministres l'esprit collectif qui doit les animer comme membres d'une institution au service de la République et de la politique de la nation, selon la feuille de route définie par l'Exécutif. Insistant sur le caractère collégial et solidaire du gouvernement, il a demandé́ aux ministres de travailler avec cohérence et méthode, de toujours rester une équipe solidaire, exemplaire et disponible autour du Premier ministre, afin de prendre en charge les aspirations, les besoins et préoccupations des populations.

A cet effet, signale le document, le chef de l'Etat, a rappelé́ que le gouvernement doit s'inscrire dans une dynamique d'anticipation, de continuité́ et d'efficacité́, face aux exigences de notre société́ et aux défis d'un monde en perpétuelle mutation. Le président Macky Sall a aussi invité le Premier ministre et les ministres à cultiver la résilience, la proximité́, l'humilité́ et l'écoute des populations, afin d'assurer l'exécution optimale des projets publics pour une société́ solidaire, bâtie sur le socle solide et les acquis durables du Plan sénégal émergent (Pse).

%

CONSEILS DES MINISTRES DÉLOCALISÉS DE KÉDOUGOU, KAOLACK, KAFFRINE ET FATICK, PRÉVUS EN NOVEMBRE 2023

Le président de la République a ainsi indiqué la nécessité́ de bien préparer la prochaine session budgétaire, mais également de renforcer la communication gouvernementale envers toutes les cibles. Le chef de l'Etat a, enfin, demandé au Premier ministre d'assurer une maîtrise de l'agenda législatif et règlementaire ; de bien préparer les tournées économiques, les Conseils présidentiels et Conseils des ministres délocalisés dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick programmés au mois de novembre 2023.

En Conseil des ministres, Macky Sall demande au gouvernement de poursuivre et d'intensifier l'exécution du Plan national de renforcement du dialogue social dans tous les secteurs d'activités, en intégrant particulièrement l'appui à la transformation du secteur informel. Le chef de l'Etat a, en outre, invité le gouvernement, en rapport avec le Haut Conseil du Dialogue Social, à accélérer, les mécanismes de revue périodique et de suivi permanent des accords et conventions collectives signés.

Il souhaite aussi l'actualisation de la Charte nationale du Dialogue Social, la mise en place des Comités dialogue social dans tous les secteurs, le processus de réforme consensuelle du Code du travail et du Code de sécurité́ sociale et la signature, dans les meilleurs délais, du deuxième Pacte de stabilité́ sociale et d'émergence économique. Le chef de l'Etat a, enfin, demandé au Premier ministre d'examiner les voies et moyens du renforcement institutionnel du Haut Conseil du Dialogue Social.

POUR UNE ÉVALUATION OBJECTIVE DES COÛTS ET UNE TARIFICATION JUSTE ET ÉQUITABLE L'EAU, DE L'ÉLECTRICITÉ́, DU TÉLÉPHONIE ET D'INTERNET

Sur un tout autre registre, le président Macky Sall demande au Premier ministre et au ministre de l'Eau et de l'Assainissement de veiller à l'accélération des différents projets d'accès à l'eau potable des populations et au suivi des performances des opérateurs privés dans le cadre de la réforme du service public de l'eau potable en milieu rural. Le Chef de l'Etat a, par ailleurs, indiqué au Premier ministre, la nécessité́ de veiller, avec les organes de régulation, à une évaluation objective des coûts et à une tarification juste et équitable des prestations liées aux services d'eau, d'électricité́, de téléphonie et d'internet.

S'agissant de la prise en charge des maladies chroniques et des réformes du système sanitaire, Macky Sall exige le bilan des réalisations en matière de santé, depuis 2012, et l'état des réformes indispensables, pour un système de santé résilient et performant.