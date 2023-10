Sénégal: Politiques d'infrastructures et de modernisation des transports terrestres - Les parlementaires portent la réflexion

"Les politiques de l'Etat du Sénégal dans les domaines des infrastructures et des transports terrestres " est le thème d'un atelier parlementaire de réflexion et de partage, démarré avant-hier mercredi à Pointe-Sarrène, dans la commune de Malicounda (Département de Mbour). La rencontre, sous la direction de la Commission de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Infrastructures et des Transports, se tient en partenariat avec le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et l'Ageroute.

Au menu de cette rencontre, plusieurs questions relatives à la modernisation des transports. Les parlementaires sont attendus sur des questions essentielles comme la modernisation des transports, le nouveau Code de la route comme le permis à point. Des décrets d'exécution sont attendus pour l'effectivité des mesures prises.

Bassirou Goudiaby , le président de la Commission de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Infrastructures et des Transports de l'Assemblée nationale est revenu sur l'essence de la rencontre de Pointe-Sarrène, la gouvernance des systèmes de transports et les agences, avec le ministre des Transports terrestres, sur les défis majeurs de ce secteur et les perspectives.

A l'en croire, la mission de l'Assemblée nationale, au-delà de voter des lois, s'inscrit dans la dynamique d'évaluation des politiques publiques, le contrôle de l'action du gouvernement. Ces considérations expliquent la tenue de l'atelier entre les parlementaires et les services du ministère cité plus haut sur les systèmes de gouvernance des transports et les préoccupations en termes d'infrastructures, en termes d'infrastructures des transports ferroviaires au centre d'enjeux pour la compétitivité économique du Sénégal.

Le financement des infrastructures figure aussi parmi les points à passer au peigne fin, en plus du renouvellement du parc automobile et l'insécurité routière, avec le cortège de malheur causé par les accidents de la circulation. Ces faits exposés, pour lui, constituent autant d'interpellations autour desquelles les parlementaires sont attendus pour porter le plaidoyer. Selon lui, les questions comme celle relative aux accidents interpellent tout le monde dont le Sénégalais lambda.

Il a invité les parlementaires à la prise en charge de ces questions, pour les relayer dans les communautés. Sur un autre aspect, les conclusions de la rencontre sont à porter par les parlementaires, la commission, pour des prises de décisions à l'Assemblée nationale et dans d'autres sphères mais aussi veiller au contrôle de leur exécution.

Aubin Jules Sagna, le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement pense que l'atelier de Pointe-Sarrène se tient à son heure. Pour lui, la rencontte avec les députés constitue une entrée à des discussions engagées, avec les partenaires et les services du ministère, de façon constructive et dans une dynamique de partenariat entre le parlement et le gouvernement. Les discussions vont porter sur l'état des lieux des infrastructures routières, l'existant, ce qui est en train d'être fait et ce qui se fera.

Les infrastructures ferroviaires sont aussi au menu de la réflexion et du partage par rapport aux réalisations de l'Etat et aux perspectives, le Train express régional (TER) et la réhabilitation du chemin Dakar-Tamba plus tard Dakar-Kidira.

La modernisation des transports comprend aussi, pour lui, le renouvellement du parc automobile vétuste. Son renouvellement est à faire en concertation, par des voies et moyens conclues avec les parlementaires. La modernisation des gares est attendue aussi dans le cadre de leur actualisation dans le tissu urbain. Le tout, indique-t-il, concourt à donner aux Sénégalais un système de transport capacitaire aux fins de mobilité.

Sur la sécurité routière, le secrétaire général a rappelé le nombre de morts sur les routes. Il a évoqué les 22 mesures prises à la suite d'une réunion interministérielle, des dispositions pratiques faisant de résultats.