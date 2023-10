Sénégal: Saint-louis-lancement symbolique des opérations de parrainage du parti rewmi - La Coordination départementale vise 6000 parrains

Les responsables de la Coordination départementale du parti Rewmi de Saint-Louis ont procédé au lancement symbolique de leurs opérations de parrainages au niveau dudit département pour le compte de leur candidat Idrissa Seck. La Coordination départementale de Saint-Louis vise plus de 6000 parrains sur un objectif de 1767 imposé par le Parti. Des recommandations sont faites à l'endroit des jeunes et des femmes pour des descentes sur le terrain à la rencontre des populations pour leur faire parrainer leur candidat Idrissa Seck avec l'espoir que ce dernier remportera l'élection présidentielle de février 2024.

En présence de secrétaires nationaux venus de Dakar, Thiès et Mbour et des militants et sympathisants du Parti Rewmi de la région de Saint-Louis en particulier du département de Saint-Louis, les opérations de parrainages dudit parti ont été lancées au niveau de leur permanence située tout près de l'avenue Général Charles De Gaulle. La cérémonie a été présidée par le 2ème Vice-président du parti Rewmi, Docteur Abdoulaye Ndoye, par ailleurs membre de la Coordination départementale dudit parti. Après avoir salué la présence massive des militants et sympathisants en majorité des femmes et des jeunes, le rewmiste a rappelé les objectifs qui leurs sont assignés, à savoir de mobiliser un millier de parrains au niveau du département de Saint-Louis.

« Sur un objectif global de 60000 parrains à mobiliser pour notre candidat à la Présidentielle Idrissa Seck, le département de Saint-Louis se devait de réunir 1767 parrains mais à ce jour nous nous avons dépassé largement ce nombre car nous avons actuellement 2100 parrains et nous visons plus de 6000 parrains d'ici la fin des opérations », a rappelé Docteur Abdoulaye Ndoye tout en exhortant les jeunes et les femmes du parti à plus que jamais se mobiliser pour descendre sur le terrain à la rencontre des populations.

Le même appel est lancé par le responsable de la Coordination départementale du parti Rewmi de Saint-Louis, Mouhamed Sakho par ailleurs délégué délégué régional chargé du parrainage. « Si nous voulons atteindre les objectifs assignés il faut que les jeunes et les femmes investissent les marchés, les grands-places, et même fassent du porte-à-porte pour rencontrer les populations et leur parler de nos opérations de parrainages », a-t-il suggéré. Tous les deux gardent espoir quant à la victoire de leur candidat Idrissa Seck au soir de l'élection présidentielle du 25 février 2024.