Sénégal: Refus de recevoir le coordonnateur national du parrainage de la « coalition sonko 2024 » - La DGE maintient Sonko sur la touche

La Direction générale des élections maintient Ousmane Sonko sur la touche de la présidentielle du 25 février 2024 malgré la décision du juge de Ziguinchor qui a annulé sa radiation des listes électorales. Hier, jeudi 19 octobre, son coordonnateur national du parrainage qui s'était rendu dans cette direction pour remettre non seulement la notification de la décision du juge de Ziguinchor mais aussi procéder à la récupération des fiches de parrainage de son candidat, Ousmane Sonko, a été éconduit.

Le maire de Ziguinchor et leader de l'ex parti Pastef dissout par décret présidentiel le 31 juillet dernier et qui fait l'objet d'un recours auprès de la Cour suprême n'est encore sorti de l'ornière. En effet, hier, jeudi 19 octobre, son coordonnateur national du parrainage a été éconduit à la Direction générale des élections (Dge). Accompagné d'un huissier, l'honorable député Ayib Daffé s'était rendu dans cette direction pour remettre non seulement la notification de la décision du juge de Ziguinchor mais aussi procéder à la récupération des fiches de parrainage de son candidat, Ousmane Sonko. Mais une fois sur les lieux, il a été informé par les agents préposés à la Sécurité des lieux que le « directeur de la Dge a dit qu'il ne reçoit personne aujourd'hui », a-t-il déclaré devant des journalistes qui faisaient le pied de grue.

« Aujourd'hui, nous nous sommes présentés avec un huissier et les décisions de justice pour les signifier à la Dge et en même temps retirer les fiches de collecte de parrainages. À notre grande surprise, on nous a refusé l'entrée à la Dge. Moi en tant que député, président de commission permanente, on m'a refusé l'entrée », a dénoncé Ayib Daffé qui ajoute : « C'est de l'arbitraire, on est dans un Etat policier, une dictature qui refuse d'exécuter une décision de justice ».

Pour rappel, le jeudi 12 octobre dernier, le président du tribunal d'instance de Ziguinchor statuant sur le recours déposé par les avocats de Ousmane Sonko contre sa radiation des listes électorales par les services du ministère de l'Intérieur avait annulé cette radiation tout en ordonnant sa réintégration immédiate. Le mercredi 18 octobre dernier, le juge Sabassy Faye puisque c'est de lui qu'il s'agit a notifié au Préfet de Ziguinchor l'ordonnance de sa décision rendue le jeudi 12 octobre dernier en vue de la réintégration immédiate du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, sur les listes électorales de la commune de Ziguinchor ainsi que le fichier des électeurs.