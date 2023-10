Afrique: L'EST s'envole aujourd'hui pour Dar Es Salam - Sasse et Derbali au rendez-vous !

Rétablis de blessure, les deux joueurs ont déjà réintégré le groupe et seront du voyage aujourd'hui.

Les « Sang et Or » replongent dans l'ambiance africaine, non pour disputer un match de la Ligue des champions, mais pour inaugurer, en compagnie de 7 autres clubs africains de premier plan, la nouvelle compétition instaurée par la CAF, la fameuse Ligue africaine de football.

Cette compétition est peut-être nouvelle, le premier adversaire de l'Espérance en Ligue africaine de football est, par contre, une vieille connaissance.

Le TP Mazembe a déjà croisé le fer plusieurs fois avec l'EST.

Un adversaire qui demeure coriace même quand il n'est pas au meilleur de sa forme.

Ceci dit, Tarek Thabet a récupéré deux joueurs-cadres au début de cette semaine en prévision de ce quart de finale aller de l'«African Football League». Il s'agit du milieu offensif brésilien Yan Sasse et du milieu Wael Derbali.

Ces deux joueurs sont rétablis de blessure et ont déjà réintégré le groupe. Ils sont du voyage pour Dar Es Salam.

Un long voyage de neuf heures !

Pour assurer les meilleures conditions possibles, la direction de l'EST a affrété un avion spécial pour son déplacement à Dar Es Salam en Tanzanie. Toutefois, le voyage sera long et harassant.

%

Pas moins de 9 heures de vol avec une seule escale pour ravitaillement.

Le staff technique prévoit une seule séance sur place, demain sur la pelouse du stade qui abritera la rencontre, le Benjamin Mkapa National Stadium, et à l'heure du match (14h00). Le retour à Tunis se fera immédiatement après la rencontre pour que staff technique et joueurs ne perdent pas du temps pour préparer comme il se doit le match retour à Radès dont la date et l'heure ont été maintenues, soit mercredi prochain à partir de 16h00.

Les équipements télé à l'origine de la délocalisation du match

Si le match aller, prévu initialement demain à Lubumbashi, a été reporté de 24 heures et délocalisé à Dar Es Salam, c'est à cause de l'attitude de la douane de la RD Congo qui a refusé de laisser passer le matériel de la société de production chargée par la CAF pour assurer la retransmission du match. Le TP Mazembe a même failli être disqualifié de cette compétition.

Cela dit, le report du match prive Tarek Thabet et ses joueurs de 24 heures de récupération et de préparation en prévision de la manche retour de cette double confrontation contre le TP Mazembe. Une raison de plus pour faire de leur mieux pour prendre option à Dar Es Salam.

Tarek Thabet qui, selon certains bruits de couloir, serait tenté par le poste de premier entraîneur de l'équipe. Lui qui n'a pas fait une grande carrière d'entraîneur, contrairement à son parcours de joueur, voit en cette double confrontation une jolie opportunité qui s'offre à lui pour monnayer ses qualités de coach après avoir réussi sa sortie en championnat contre l'USM.