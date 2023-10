Tunisie: Industrie - Inauguration de la plus grande usine tunisienne de fer en Italie...

L'industriel tunisien et homme d'affaires résidant en Italie Taha Omri a révélé, dans une déclaration à La Presse que sa société Omi-Fer inaugurera le 15 décembre prochain 3 unités de production et de transformation de fer dans la ville de Brescia, en Italie.

L'entreprise installée en Italie depuis 2009 est dirigée par l'industriel tunisien originaire de la ville de Kasserine, Taha Omri, emploie plus de 300 techniciens, ingénieurs et ouvriers dont une grande partie est une main-d'oeuvre tunisienne.

Selon notre interlocuteur, les 3 nouvelles unités emploieront plus de 400 personnes et la direction de l'entreprise est en négociation avec les autorités italiennes compétentes afin de faciliter le recrutement de techniciens tunisiens dans le cadre de la coopération technique entre la Tunisie et l'Italie.

L'industriel tunisien, Taha Omri, a lancé, en effet, au gouvernement tunisien une invitation pour qu'il soit représenté lors de l'inauguration de ces trois nouveaux sites, ce qui est de nature à encourager l'investissement dans notre pays, tisser de nouveaux partenariats avec les investisseurs italiens et promouvoir la Tunisie en tant que destination économique pour les investissements.

Depuis sa création, l'entreprise Omi-Fer a élargi ses activités et est devenue en 10 ans l'un des leaders mondiaux dans l'industrie du fer.

Parmi ses grands chantiers, on site, la réalisation pour le compte d'une grande firme américaine du plus grand four du monde.

Le pont métallurgique en Indonésie, le tunnel reliant les deux villes française et italienne Lyon et Turin, l'aéroport Orly, les foreuses souterraines en Allemagne, l'aéroport du Cap-Vert, un complexe minier en Nouvelle Zélande, l'usine de fer à Skikda en Algérie et d'autres projets à Sousse et à Sfax.

Au niveau social, la société Omi-Fer est bien impliquée dans les actions au profit des étudiants tunisiens suivant leurs études en Italie à travers des bourses et des aides accordées régulièrement à ces étudiants.