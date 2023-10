Sénégal: Kaolack - Thiamene Walo - Samba Ndiobène Kâ inaugure une nouvelle ferme agricole communautaire

Le ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire (MAERSA), Samba Ndiobène Kâ, a procédé jeudi, à Thiamène Walo, une localité de la commune de Taïba Niassène (Kaolack, centre), à l'inauguration d' une nouvelle ferme agricole communautaire, a constaté l'APS.

Cette ferme a été réalisée par le ministère de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté Alimentaire à travers le Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS) et l'Agence nationale pour l'insertion et le développement de l'agriculture (ANIDA) pour un coût global de plus de 140 761 736 millions de francs CFA. Equipée d'infrastructures de pompage hybride (solaire et moteur), d'un système d'irrigation goutte à goutte et de bâtiments agricoles, la nouvelle ferme cadre parfaitement avec les orientations stratégiques du président de la République du Sénégal sur le mix énergétique et l'autonomisation des structures de production, a expliqué le ministre.

"La ferme agricole moderne de Thiamène Walo que j'ai l'honneur d'inaugurer aujourd'hui est réalisée sur une superficie de 10,5 ha. Elle est protégée par une clôture grillagée, équipée d'un réseau d'irrigation goutte à goutte grâce à un forage solaire de 50 à 60 m3/h et un groupe électrogène d'appoint", a-t-il souligné.