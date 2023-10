Sénégal: Enchères des objets de Senghor - Le Sénégal prêt à acquérir le patrimoine de l'ancien président

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a réagi sur la vente aux enchères des « Bijoux et décorations militaires de Léopold Sédar SENGHOR et divers » prévue ce samedi 21 octobre 2023, à 14h, en France par Caen Enchères.

« Devant pareille situation, le Chef de l'Etat, réaffirmant son attachement profond au patrimoine national et à toutes les figures marquantes de notre République a, immédiatement, donné les instructions nécessaires au ministre de la Culture et du Patrimoine historique et à notre Ambassadeur à Paris pour que les diligences nécessaires soient prises, en relation avec le Commissaire-priseur, pour la préservation de ces objets du Président SENGHOR », lit-on dans le communiqué du ministère.

Il ajoute que le président de la République, Macky SALL, a demandé au ministre de la Culture et du Patrimoine historique, en relation avec l'Ambassadeur du Sénégal à Paris, « d'engager des discussions, par les voies appropriées, avec le Commissaire-priseur, en vue de permettre l'acquisition, par l'Etat du Sénégal, des objets mis en vente. La même mesure avait été prise par le Chef de l'Etat quand le véhicule du Président SENGHOR était sur le point d'être mis aux enchères en France ».

« Depuis, les mesures idoines ont été prises par le Gouvernement pour acquérir et intégrer ledit véhicule au patrimoine de l'Etat du Sénégal, bloquant ainsi la procédure de vente aux enchères », ajoute le document.