Soudan: MSF suspend les interventions chirurgicales dans un hôpital de Khartoum en raison du blocage des approvisionnements

communiqué de presse

Médecins Sans Frontières (MSF) annonce la suspension de son soutien aux activités chirurgicales de l'hôpital universitaire de Bashair dans le sud de Khartoum, y compris la chirurgie traumatologique et les césariennes. Cette décision fait suite au blocage du transport de matériel chirurgical de Wad Madani vers le sud de Khartoum par les autorités militaires depuis plus d'un mois.

« C'est extrêmement douloureux de devoir arrêter notre soutien aux soins chirurgicaux essentiels à l'hôpital de Bashair. Depuis mi-mai, les urgences de l'hôpital ont reçu près de 5 000 patients et l'équipe chirurgicale de MSF a réalisé plus de 3 000 interventions. Les besoins sont énormes. Bloquer les médicaments et le matériel nécessaires aux interventions chirurgicales empêche l'accès aux soins alors que la population en a désespérément besoin », explique Shazeer Majeed, référent chirurgical de MSF.

MSF a commencé à soutenir les équipes du ministère de la Santé à l'hôpital universitaire de Bashair dès mi-mai. Depuis le 8 septembre, les autorités militaires refusent à MSF l'autorisation d'acheminer du matériel chirurgical depuis ses entrepôts de Wad Madani vers les hôpitaux du sud de Khartoum. Le stock de matériel chirurgical de MSF à l'hôpital de Bashair est maintenant épuisé, ce qui empêche la poursuite des activités chirurgicales.

« Après des semaines de discussions, le dimanche 1er octobre, nous avons été informés que les autorités militaires de Wad Madani n'autoriseront plus le transport de matériel chirurgical, y compris pour les césariennes, vers les hôpitaux du sud de Khartoum. Depuis, et malgré d'autres tentatives de discussion avec les autorités sanitaires, ces produits essentiels restent bloqués et les stocks de l'hôpital sont maintenant épuisés. Nous n'avons pas d'autre choix que de suspendre notre soutien aux activités chirurgicales à l'hôpital universitaire de Bashair et de retirer temporairement notre équipe chirurgicale », a déclaré Michiel Hofman, coordinateur des opérations de MSF pour le Soudan. « Nous ne pouvons pas demander à nos équipes médicales de rester alors qu'elles ne sont plus en mesure de fournir des soins vitaux comme leur mission médicale l'imposerait. »

MSF continuera à soutenir les soins maternels, d'urgence et ambulatoires à l'hôpital de Bashair. Pour l'instant, MSF continue de fournir et de soutenir les soins médicaux dans trois autres hôpitaux à Khartoum et Omdurman, mais certains de ces hôpitaux sont également en rupture de stock. Les stocks chirurgicaux de l'hôpital Turc au sud de Khartoum, également affectés par le blocage, risquent d'être épuisés dans les deux semaines à venir.

MSF continue de discuter avec toutes les autorités concernées pour que ces blocages soient levés, et est prête à reprendre ses activités chirurgicales lorsque les lignes d'approvisionnement seront rétablies.