Algérie: Les présidents des groupes parlementaires saluent les mesures sociales contenues dans la DPGG

ALGER — Les présidents des groupes parlementaires du Conseil de la nation ont salué, jeudi, les dispositions et mesures contenues dans la Déclaration de politique générale du Gouvernement, notamment en ce qui a trait à la préservation du caractère social de l'Etat, appelant à remédier aux lacunes enregistrées.

Les présidents des groupes parlementaires ont focalisé, dans leurs interventions, lors d'une séance plénière consacrée au débat de la Déclaration de politique générale du gouvernement, présidée par le président de la Chambre haute du Parlement, M. Salah Goudjil, en présence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane et de membres du Gouvernement, sur l'engagement de l'Etat à prendre des mesures claires, à même de protéger les citoyens des conséquences de la situation économique mondiale difficile, à travers un ensemble de mesures dans différents domaines.

Dans le même cadre, le président du groupe parlementaire des indépendants, Lazreg Bettahar, estime que la Déclaration de politique générale du gouvernement "a renfermé toutes les clarifications, dispositions et mesures, tout en reconnaissant les lacunes et en apportant les alternatives à même de les pallier".

"Les 54 engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont été concrétisés, à travers la préservation du caractère social de l'Etat, de la dignité du citoyen, la justice sociale et la sécurité alimentaire, ce qui devra préserver la stabilité de l'Etat", a-t-il estimé.

%

Se félicitant de "l'engagement du Gouvernement à présenter la Déclaration de politique générale dans les délais impartis", M. Bettahar considère qu'il s'agit d'une démarche qui approfondit "la confiance existante entre le Gouvernement et le peuple, d'une part, et entre le Gouvernement et les élus, d'autre part".

A cela s'ajoute "la consolidation de la coordination entre les pouvoirs exécutif et législatif, à travers le contrôle parlementaire et la réponse aux questions orales et écrites, ainsi que la facilitation de l'action des missions parlementaires".

De son côté, le président du groupe parlementaire du parti du Rassemblement national démocratique (RND), Afif Senoussa a affirmé que l'Algérie connait "une Révolution" sur tous les plans depuis l'année 2020," ce qui a contribué à l'amélioration des indicateurs économiques notamment dans le domaine agricole et financier".

Mettant en avant les réformes opérées en Algérie ces dernières années, à commencer par l'élaboration de la nouvelle Constitution, la révision de plusieurs lois et la concrétisation de la stabilité financière, M. Senoussa a souligné les efforts consentis par l'Etat en termes d'amélioration du pouvoir d'achat.

"L'Armée nationale populaire (ANP) s'acquitte d'un rôle important dans le processus d'édification à travers sa précieuse contribution dans le développement de l'industrie militaire", a affirmé le président du groupe parlementaire.

Sur le plan international, M. Senoussa s'est félicité des positions de l'Algérie défendant les causes justes en tête desquelles les causes palestinienne et sahraouie, relevant que l'Algérie qui est devenue, ces dernières années, la destination de nombres de dirigeants étranger, "a remporté des acquis diplomatiques dont elle peut s'enorgueillir".

Le président du groupe parlementaire du Front de libération nationale (FLN), Ahmed Saleh Letifi a, pour sa part, salué les mesures prises par le Gouvernement à l'effet d'améliorer le pouvoir d'achat du citoyen et déjouer les complots ourdis par les ennemis du pays".

Il a également mis en exergue les sacrifices de l'ANP et des différents corps de sécurité pour la protection des frontières et la lutte contre le terrorisme, qualifiant les positions de la diplomatie algérienne envers les causes justes d'"honorables".

Intervenant à l'occasion, le président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, Saad Arrous a mis l'accent sur la nécessité de renforcer le front interne afin de barrer la route aux ennemis, et s'armer de vigilance pour faire échouer "tout éventuel plan" le ciblant.

Ces quatre dernières années, l' Algérie a bel et bien répondu à tous ceux qui semaient le doute avec des mesures pratiques illustrées en la préservation du caractère social de l'Etat en dépit de la conjoncture internationale difficile, a relevé M. Arrous.

Lors de leurs interventions, les présidents de groupes parlementaires ont condamné, à l'unanimité, l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et les territoires palestiniens, affichant le soutien inconditionnel de l'Algérie, peuple et Gouvernement, à la cause palestinienne, victime de la politique de "deux poids, deux mesures" adoptée par la communauté internationale.