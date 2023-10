Madagascar: Electricité - Saturation du réseau de distribution de la Jirama

Les impacts des fortes pluies ont montré que le réseau de distribution d'électricité à Antananarivo ne supporte plus les besoins grandissants des usagers, suivis par la hausse de la production d'énergie. Les vols et les branchements illicites compliquent la situation, selon la Jirama.

De nombreux incidents se sont produits sur le réseau électrique de la Jirama, suite aux fortes pluies, depuis la semaine dernière. Des transformateurs qui ont explosé, des disjoncteurs et des câbles grillés au niveau des sous-stations, etc. autant de problèmes indiquant que le réseau de distribution d'électricité de la société d'Etat est saturé et vulnérable aux intempéries. Selon les explications des techniciens, cette saturation est causée par la forte hausse des besoins en électricité, exprimés par les usagers.

« Comme vous le savez, la Jirama et le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH) mènent de nombreux projets avec leurs partenaires, pour accroître la production d'électricité, afin de satisfaire cette demande. Effectivement, la capacité de production connaît déjà une amélioration importante et cette tendance se poursuit toujours. Malheureusement, le réseau de distribution a également une capacité limitée. D'autres grands projets sont en vue pour renforcer ce réseau, mais en attendant, cette saturation se fait sentir », nous a expliqué une source auprès de la société d'Etat.

Réparations urgentes

Depuis le week-end dernier, les techniciens de la Jirama se lancent dans une course contre la montre, pour résoudre les nombreux problèmes causant des coupures, dans divers quartiers de la capitale. Dans la nuit de mercredi dernier, les travaux de réparation se sont poursuivis, notamment à Vontovorona, où les techniciens ont démonté le grand transformateur, pour le réparer à l'atelier à Analamahitsy. A Faravohitra, un câble a rompu, causant une coupure dans les zones environnantes. A Behoririka, un vol de câbles et de cosses a été dénoncé par la société d'Etat, le MEH a qualifié cet acte de sabotage... En résumé, les incidents se sont multipliés considérablement depuis la période de pluie.

Branchements illicites

Certes, la Jirama dispose de données sur les fluctuations des niveaux de consommation dans les quartiers de la ville d'Antananarivo et ses environs. Cependant, la société d'Etat a affirmé que la saturation de son réseau de distribution est également aggravée par les cas de vol et de branchements illicites. Pas plus tard que le 18 octobre dernier, un cas de vol a été identifié à Ambanidia, où une gargote a remplacé le compteur de la Jirama par un compteur bricolé. A Ambatomainty, un branchement illicite a été constaté au niveau d'un kiosque cash-point pour électrifier une poissonnerie et un atelier de couture à proximité. D'après la Jirama, ce sont ces cas de mauvaises pratiques qui accélèrent la saturation du réseau de distribution d'électricité. Par ailleurs, la société d'Etat invite le public à dénoncer ce genre de situation, pour l'intérêt de tous.