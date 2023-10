Madagascar: FMF - Victorien passe le flambeau à Alfred

Victorien Andrianony cède la Présidence à Alfred Randriamanampisoa pour un mandat de quatre ans. Les rôles spécifiques des 10 membres du comité exécutif révélés ce jour.

Hier, au Stade Barea Mahamasina, la Fédération Malgache de Football (FMF) a vécu une transition en douceur, marquant le passage de témoin entre l'équipe sortante et la nouvelle équipe dirigeante. Lors de cette passation administrative, Victorien Andrianony, président par intérim de l'équipe sortante, a remis officiellement les rênes de la FMF à Alfred Randriamanampisoa, le nouveau président pour un mandat de quatre ans. Dans son discours d'acceptation, le nouveau président, Alfred Randriamanampisoa, a partagé des nouvelles prometteuses.

« Après les élections, il a eu une conversation de trois heures avec la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Madagascar recevra un bus aux couleurs des Barea, l'équipe nationale malgache, pour faciliter leurs déplacements. De plus, des minibus seront mis à disposition pour les responsables de la FIFA et de la CAF lors de leurs visites dans le pays » a-t-il révélé. Sur ce chapitre, il a évoqué également devant la presse venue massivement, « des projets de réhabilitation du stade Rabemananjara à Majunga, ainsi que des améliorations prévues au centre de Carion pour accueillir des compétitions continentales et internationales. Les 10 membres du comité exécutif sont prêts à coopérer et à soutenir le nouveau président dans le développement du football malgache, bien que leurs rôles spécifiques n'aient pas encore été révélés ». De plus, Randriamanampisoa a annoncé son départ prévu le 25 octobre prochain pour discuter de la levée de la restriction de la FIFA..

La Commission Électorale Nationale Indépendante, présidée par Beby Fabienne Ralavarisoa, a procédé à la proclamation officielle de cette transition. Beby Fabienne s'est dit satisfaite de l'achèvement de son travail et a reçu la reconnaissance de la FIFA, de la CAF et du COSAFA. Elle a souligné que Madagascar est un exemple pour le continent africain en matière d'organisation d'élections équitables, et aucune plainte n'a été reçue des concurrents. Le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Rosa Rakotozafy, a également assisté à cette cérémonie de passation.