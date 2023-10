Madagascar: Padel / MPP Tour - 20 équipes masculines pour un titre

Le padel continue de gagner en popularité à Madagascar, et le « Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) » by Zoma Market Place en est le catalyseur. Après le tournoi féminin à succès, c'est au tour des équipes masculines de briller. Le MPPT, organisé au Lamako Padel Center à Ambatobe, rassemble 20 équipes, prêtes à en découdre. Dans la phase de groupe, les équipes ont été réparties en quatre groupes de cinq. Le format de la compétition comprend des phases de poule le samedi et la phase finale le dimanche, ce qui en fait le sixième tournoi de l'année.

L'objectif du MPPT est clair, promouvoir et développer le padel à Madagascar. Le pays compte déjà cinq clubs dédiés à ce sport dont le Lamako Padel Center à Ambatobe, le terrain synthétique de Talatamaty, le club Futsal, le Padel 57 et le Domaine du Grand Soavina. Le MPPT est le fer de lance du padel compétitif à Madagascar, attirant les meilleurs joueurs et joueuses pour des compétitions de haut niveau.

Au classement masculin actuel, Stéphane Rajaonson occupe la première place avec 500 points, suivi de près par Gary Ah-waye à la deuxième position avec 360 points, tandis que Marin Fontaine se classe troisième avec 275 points. Le MPPT est bien plus qu'une compétition de padel, il incarne la passion du jeu et l'esprit compétitif au coeur de la communauté padel malgache. Ce tournoi s'inscrit dans une dynamique de développement du sport dans le pays, ouvrant de nouvelles perspectives pour le padel à Madagascar.