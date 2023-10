Madagascar: Jeu d'échecs - Le Grand Maître Viktor Bologan dans nos murs

Le Grand Maître International, non moins Directeur exécutif de la Fédération internationale de jeu d'échecs, Viktor Bologan et sa famille, sont de passage à Madagascar. Le Moldave a rencontré la Fédération malgache, mercredi, à Ambohijatovo. Durant cette rencontre, il a donné des conseils au président Anatoly Andrianantenaina Ramalanjaona et à son équipe. Dans la foulée, ils ont évoqué les grandes lignes de la promotion de cette discipline et l'amélioration du niveau technique à Madagascar. Avant de partir en vacances à Nosy Be, Viktor Bologan a fait une démonstration simultanée avec les échéphiles malgaches les plus actifs.

Il les a entraînés pour avoir de bons résultats dans les compétitions. Mais ce n'est pas fini, il va encore diriger un stage qui sera ouvert à tous le 26 octobre dans la capitale. « C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir Viktor Bologan. Maurice Gordon Ashley, le joueur d'échecs américain, d'origine jamaïcaine, qui est le dernier Grand Maître. Il nous avait rendu visite en 2017. La première journée a été riche en échanges. Nous avons organisé une partie de Blitz avec quelques-uns des joueurs locaux. La suite sera basée sur des axes d'amélioration du jeu d'échecs à Madagascar », a fait savoir le président de la FMJE.