Madagascar: Conjoncture - Un ralentissement continu de l'inflation grâce aux mesures gouvernementales

Sur le marché, et malgré la période de soudure, les prix affichent une certaine stabilité, notamment pour les produits de première nécessité.

Une stabilité des prix confirmée par les statistiques qui font état d'un ralentissement continu du taux d'inflation.

Maitrise

En somme, les autorités monétaires font preuve actuellement preuve d'une certaine maitrise, sinon une maîtrise certaine de l'inflation. En effet, comme pratiquement tous les pays du monde, Madagascar n'a pas échappé aux effets néfastes de l'inflation mondiale consécutive à la crise sanitaire et aggravée par le conflit russo-ukrainien ainsi que les tensions sur les matières premières particulièrement l'énergie et les céréales. Des phénomènes qui ont eu bien évidemment des effets inflationnistes.

« L'inflation s'est accélérée dès le deuxième semestre 2022 pour arriver à un taux à deux chiffres en glissement annuel vers la fin de l'année 2022 et atteindre un pic de 12,4% en mars 2023 », précise un haut responsable au sein de la direction générale de l'économie et du plan (DGEP). Une situation qui a érodé le pouvoir d'achat de la population mais face à laquelle le gouvernement n'est pas resté inactif.

Resserrement monétaire

En effet, une batterie de mesures monétaires et sectorielles ont été prises par les autorités afin de maîtriser cette inflation. La Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) a par exemple procédé à un resserrement monétaire en rehaussant à plusieurs reprises, les taux directeurs. Si le taux des facilités de dépôt passait de 3,8% en novembre 2021 à 8,1% en octobre 2022 et 9% en août 2023 ; le taux des facilités de prêt marginal grimpait de 7,2% en novembre 2021 à 10,1% en octobre 2022 et 11% en Aout 2023.

%

Des mesures sectorielles ont été également prises. Ainsi, le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC), a assuré un suivi actif de la structure des prix des produits de première nécessité afin de prévenir la spéculation et la rétention de stock. Des importations de biens, comme le riz, ont même été réalisées pour combler les éventuels écarts entre l'offre et la demande. L'Etat a également déployé un effort considérable pour maintenir les prix de l'énergie sur le marché local. Les prix à la pompe des carburants ont été stabilisés.

Pour le gaz, le prix connaissait même une baisse. Toutes ces mesures ont porté leurs fruits car le taux d'inflation affiche un ralentissement continu depuis avril 2023 malgré le rebondissement du prix du baril sur le marché international. En glissement annuel, le taux d'inflation est même descendu à 8,4% en août 2023. La tendance actuelle est prometteuse, car le gouvernement collégial est en train de renforcer les mesures anti-inflation. Des perspectives encourageantes.