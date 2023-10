Madagascar: Autour de la Coupe du monde - 44 matchs sur 48 achevés

Lancée depuis le 8 septembre 2023 au Stade de France, la Coupe du monde de rugby prendra fin dans une semaine. 44 matchs sur les 48 prévus ont été déjà organisés depuis des matchs de poule et la phase des quarts de finale. Il ne reste plus que 4 matchs, les deux demi-finales, le match de la troisième place et la finale.

Thomas Ramos meilleur marqueur

Le joueur français, Thomas Ramos avec 74 points est le meilleur marqueur du tournoi. Johnny Sexton avec 58 points finit deuxième et Damian McKenzie termine troisième avec 53 points. Damien Penaud est celui qui a marqué le plus d'essais avec 6 réalisations et ne pourra plus améliorer son palmarès car la France est déjà éliminée de la compétition. Il a inscrit 30 points lors de cette 10e édition de la Coupe du monde de rugby 2023.