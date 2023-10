Madagascar: Bar à livres 7ème édition - Les liens secrets entre Thomas Sankara et E.D. Andriamalala, dévoilés demain

Vanga, de son vrai nom Mika Randria Rasolofonantenaina, dévoilera durant l'événement « Bar à Livres », qui aura lieu au Park Bemasoandro Itaosy, demain, les liens inattendus reliant Thomas Sankara et l'écrivain malgache E.D. Andriamalala.

Vanga est anthropologue spécialisé dans les recherches sur les écrivains et la littérature et conférencier. Il avait déjà effectué une recherche approfondie sur l'écrivain Randza Zanamihoatra, un sujet qu'il a eu l'opportunité d'exposer dans un précédent « Bar à Livres ».

Cette fois-ci, l'anthropologue parlera en détails des liens qui unissent Thomas Sankara à l'écrivain E.D. Randriamalala. Le choix du sujet n'est pas fortuit puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une séance dédiée à commémorer la mémoire de ce chef d'Etat burkinabé qui a été assassiné un 15 octobre, il y a 36 ans.

Il avait, en effet, un lien particulier avec Madagascar. En rappel de l'histoire, Thomas Sankara se rend à Madagascar pour suivre une formation d'officier à l'académie militaire d'Antsirabe après son baccalauréat. Ce pays sera le lieu de son éveil et sa prise de conscience politique. Il est resté à Madagascar après sa formation militaire pour le service civique qui lui donne plus de liberté de pensée et de mouvement, expérimentant directement la révolution malgache qui éclate en 1972.

C'est à Madagascar qu'il formule le projet politique qu'il souhaite appliquer dans son pays afin de soulager une population tenaillée par la faim et la misère. En séjour dans la capitale de la Grande île, Il fréquente alors le milieu universitaire d'Antananarivo et les milieux intellectuels. C'est ainsi qu'il a commencé sa première formation politique. Il s'est, par ailleurs, lié d'amitié avec E.D. Andriamalala, à l'époque où ce dernier était directeur de cabinet du Colonel Ratsimandrava.

C'est ainsi qu'il s'est trouvé un intérêt et une passion pour les écrits de cet écrivain malgache. Cela a d'ailleurs en quelque sorte influencé sa façon de gouverner son pays au Burkina Faso. Mais de quelles manières ? Vanga en dévoilera plus demain. Il ne sera pas le seul puisque d'autres écrivains et chercheurs y partageront également les résultats de leurs recherches. La séance, qui sera gracieusement ouverte au public, débutera à 15 heures.