Madagascar: Antananarivo - 40 jours d'action pour améliorer l'alimentation en eau

Des actions urgentes seront menées dans la capitale afin d'alléger les impacts du problème d'eau auquel les habitants de nombreux quartiers de la ville sont confrontés.

Adoptées en conseil des ministres, mercredi dernier, des mesures urgentes en matière d'alimentation en eau à Antananarivo, se précisent. Fait partie de ces actions urgentes l'acquisition de 20 bonbonnes, en complément de celles déjà utilisées actuellement. Ces installations sont destinées à alléger les problèmes d'eau auxquels sont confrontés les habitants de nombreux quartiers de la capitale. En outre, il sera procédé à la location de camions-citernes pour alimenter les citernes déjà existantes sur plusieurs sites d'Antananarivo. Ces actions destinées à l'amélioration de l'accès à l'eau dans la capitale dureront quarante jours et les coûts seront pris en charge par le ministère de l'Economie et des Finances.

Provisoire

Bien entendu, ces actions de fourniture d'eau via les citernes relèvent d'une solution provisoire, du moins pour les usagers confrontés à longueur d'année à des problèmes d'eau, leurs robinets étant souvent à sec. En effet, certaines zones du grand Tana sont privées d'eau depuis des années, ou n'ont accès à l'eau que pendant une partie de la nuit. Tel est le cas pour une partie de la zone Itaosy, parmi les plus peuplées. Mais le provisoire tend à devenir une situation permanente aux yeux des usagers confrontés au problème depuis bien longtemps dans la mesure où l'eau courante ne coule plus des robinets dans ces quartiers depuis plus de trois ou quatre ans.

Ailleurs, l'eau, disponible uniquement quelques heures durant la nuit, ne permet pas non plus de remplir les bonbonnes domestiques et autres récipients de conservation des réserves d'eau du ménage, en raison de la faible pression de l'eau. Ces quartiers « difficiles » en matière d'accès à l'eau, sont desservis via les citernes installées sur site, et alimentées par des camions-citernes. Ce système ne répond qu'au strict minimum en matière de besoins des ménages. En effet, l'eau distribuée par ce moyen réduit les volumes d'eau accessibles aux usagers, contraints de prioriser certains besoins au détriment d'autres. La solution pérenne réside dans les grands projets d'alimentation en eau, mis en oeuvre sur le long terme au titre du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène.