Madagascar: Erinia - Le public réunionnais conquis

Une belle voix malgache évolue actuellement à l'île de La Réunion. Il s'agit d'Erinia, une jeune artiste montante.

Ayant baigné dans la passion pour la musique et la danse depuis sa plus tendre enfance, Erinia côtoyait déjà différents artistes qui lui ont d'ailleurs inspiré ses styles musicaux de l'époque. Elle a déjà été danseuse pour Chila également et apparaît dans trois de ses clips.

Les études d'Erinia ne la prédestinaient pourtant pas particulièrement à une carrière d'artiste. Cette jeune femme, originaire de la région SOFIA a, en effet, poursuivi des études supérieures en Comptabilité en France, après son baccalauréat économique et social.

Mais en marge de son penchant pour les chiffres, c'est sa passion pour la musique qui l'emporte. Elle lance donc sa carrière musicale auprès du label Run Hit et sort son premier single « Bobo ». Elle conquiert le coeur du public d'ailleurs lorsqu'elle interprète ce tube durant l'élection Miss 2023 à Tampon (La Réunion), le 12 octobre dernier.

Son deuxième single intitulé « Sentiments » vient récemment de sortir sur les plateformes musicales et sur YouTube, il y a quatre semaines. La jeune chanteuse affirme ne pas vouloir s'arrêter là. « D'autres sons suivront très bientôt », promet-elle, en ajoutant : « J'ambitionne d'aller très loin en musique et de briller encore plus ».