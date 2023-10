Afrique: Coopération - Filali Ghouini, nouvel ambassadeur d'Algérie, chez Yvette Sylla

Le nouvel ambassadeur désigné de la République algérienne, Filali Ghouini, a officiellement pris ses fonctions en présentant les copies figurées de ses lettres de créance à la ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla. Cette étape marque un jalon important dans les relations diplomatiques entre les deux pays, renforçant ainsi leurs liens historiques d'amitié.

Lors de cette cérémonie protocolaire, les deux diplomates ont saisi l'occasion pour évoquer les domaines de coopération potentiels entre Madagascar et l'Algérie. Un tour d'horizon a permis d'identifier plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment dans les secteurs économique, culturel et politique. Cette rencontre diplomatique a également été l'occasion d'exprimer la volonté commune de promouvoir davantage la coopération bilatérale au profit des populations de Madagascar et d'Algérie.

La coopération économique entre les deux nations a été l'un des points forts de la discussion. Madagascar et l'Algérie envisagent d'explorer de nouvelles opportunités pour stimuler les échanges commerciaux, favoriser les investissements et renforcer les partenariats économiques. Les deux pays partagent un intérêt mutuel pour le développement économique, et cette nouvelle étape pourrait contribuer à la croissance des deux nations.

Les aspects culturels et éducatifs ont également été abordés. Madagascar et l'Algérie sont riches en patrimoine culturel, et les deux pays cherchent à renforcer les échanges culturels et académiques pour promouvoir une meilleure compréhension mutuelle. Des initiatives visant à promouvoir l'échange d'expertise culturelle ont été évoquées.

%

Sur le plan politique, les deux diplomates ont souligné l'importance de la coopération régionale et internationale pour relever les défis mondiaux. Ils ont affirmé leur engagement à travailler ensemble au sein d'organisations internationales pour défendre des positions communes sur des questions d'importance mondiale.

Il convient de noter que Madagascar et l'Algérie entretiennent des liens historiques d'amitié, marqués par une histoire commune de lutte pour l'indépendance et une coopération dans divers domaines au fil des ans. Cette nouvelle étape diplomatique renforce davantage les bases de ces relations privilégiées.