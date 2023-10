Afrique: Forum Économique International sur l'Afrique - Focus sur les investissements pour un développement inclusif et soutenable

La 22e édition du Forum Économique International sur l'Afrique se tiendra le 31 octobre prochain, sous le thème « Investir en Afrique pour une croissance inclusive et un développement soutenable ». Alors que le monde se tourne de plus en plus vers des activités transformatrices et durables, les investissements directs étrangers sur le continent africain ont chuté, de 12% du total mondial en 2017 à moins de 6% en 2021.

Pour le Centre de développement de l'OCDE et la Commission de l'Union Africaine, organisateurs du forum, une question émerge : qu'est-ce qui freine l'investissement en Afrique ? L'Afrique présente pourtant une diversité d'atouts considérables, notamment dans son capital humain jeune et dynamique, ainsi que ses vastes ressources en énergie renouvelable.

Ces éléments devraient attirer une part beaucoup plus importante des investissements mondiaux dans des activités transformatrices et durables. En effet, le forum offrira une plateforme unique pour explorer les opportunités inexploitées du continent, examiner les options politiques pour stimuler l'investissement durable et discuter des réformes nécessaires dans l'architecture financière mondiale afin d'améliorer l'accès à un financement abordable.

Concertations

Les débats du forum s'appuieront sur les conclusions du récemment lancé « Dynamique du Développement de l'Afrique 2023 », un rapport de la Commission de l'Union africaine, réalisé en collaboration avec le Centre de développement de l'OCDE. Bref, le forum accueillera la plus grande conversation annuelle en Europe sur la transformation impressionnante en cours en Afrique. Il invite les décideurs politiques africains et de l'OCDE, les investisseurs, les universitaires, la société civile et les organisations internationales à partager leurs points de vue et à discuter de la manière dont de meilleures politiques peuvent améliorer les résultats de développement pour les Africains et le monde.

%

Par ailleurs, l'événement coïncide avec le lancement de l'édition 2023 des « Statistiques des Revenus en Afrique », offrant des données comparables à l'échelle internationale sur les recettes fiscales et non fiscales. Ces statistiques aident à suivre les progrès de la mobilisation des ressources intérieures et à informer l'analyse et les réformes de la politique fiscale.