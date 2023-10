Madagascar: Université d'Antananarivo - Appel au respect de la Franchise Universitaire et de l'État de Droit

Le Conseil d'Administration de l'Université d'Antananarivo a émis une déclaration forte, suite à une réunion qui s'est tenue mercredi dernier.

Cette prise de position intervient après des événements survenus le samedi 14 octobre dernier, qui ont suscité des inquiétudes quant à la préservation de la Franchise universitaire de l'établissement. D'après nos sources, une femme député élue à Antananarivo et son équipe ont fait un forcing pour organiser un événement politique de propagande à Ankatso, samedi dernier, malgré l'opposition du Conseil d'Administration de l'Université d'Antananarivo. Selon la déclaration faite par le Conseil, l'Université d'Antananarivo, en vertu de la loi en vigueur, est catégoriquement définie comme une zone spécialement réservée à l'enseignement supérieur et aux travaux de recherche.

La Franchise universitaire dont elle dispose est un privilège qu'il est impératif de protéger. « Ainsi, le Conseil d'Administration tient à rappeler que l'université n'est pas un lieu conçu pour organiser des événements politiques ou des manifestations de propagande », indique la déclaration. Cette lettre évoque explicitement la condamnation de toute forme de violation de la Franchise universitaire, faisant référence aux incidents du 14 octobre. Des événements qui semblent avoir dérogé à la vocation première de l'établissement, suscitant ainsi la préoccupation du Conseil quant à la préservation de l'intégrité académique de l'université.

Respect de la loi.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration souligne l'importance du respect de l'État de droit à Madagascar. Au-delà de la mission éducative, l'Université d'Antananarivo s'inscrit dans le cadre plus large de la société et appelle à l'observance des principes fondamentaux qui régissent l'État de droit. Dans une démarche proactive, le Conseil fait également appel aux responsables pour renforcer les dispositifs de sécurité, notamment les barrages et la réglementation de l'entrée au campus.

Cette mesure vise à garantir le respect de la Franchise universitaire et à prévenir toute tentative de détournement de l'établissement à des fins politiques. Bref, cette déclaration du Conseil d'Administration souligne la volonté ferme de l'Université d'Antananarivo de préserver son caractère académique et de défendre la Franchise universitaire qui en fait un lieu consacré à l'enseignement supérieur et à la recherche. C'est également un appel clair au respect des principes démocratiques et de l'État de droit dans le contexte malgache actuel.