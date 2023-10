Madagascar: Développement rural - Une gestion des risques agricoles en vue

Le renforcement de la résilience des agriculteurs face aux risques liés au changement climatique et aux chocs économiques, est de mise. Raison pour laquelle, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, travaille en étroite collaboration avec la Plateforme pour la Gestion des Risques Agricoles (PARM), l'Institut International de Recherche sur les cultures des Zones Semi-Arides (ICRISAT) et le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), pour lancer un nouveau projet. Il s'agit d'un projet de Gestion des Risques Agricoles pour la Croissance Inclusive et la Résilience ou GRACIR qui vise à soutenir les filières agricoles dont entre autres le maïs, l'arachide et le manioc en amont et en aval de chaque chaîne de valeur.

Stimulation des investissements

Toutes les parties prenantes ont validé les conclusions de la mission de conception de ce nouveau projet tout en discutant sur ses composantes et sous composantes techniques. Les trois grandes composantes du projet portent entre autres sur le renforcement de l'amont des filières concernées en améliorant la production et les rendements de productivité. La stimulation des investissements en aval des filières ou des chaînes de valeur, s'avère également importante, sans oublier la promotion de l'agribusiness en vue d'attirer les opérateurs économiques à se lancer dans le secteur agricole, qui constitue un des leviers de développement de la nation.

Sécurité alimentaire

Par ailleurs, le projet GRACIR prévoit la structuration et redynamisation de l'aval de chaque filière. Il faut savoir qu'une unité de gestion de ce projet sera mise en place pour assurer son bon fonctionnement, et ce, avec l'appui de la plateforme de gestion des risques agricoles. Toutes les parties prenantes œuvrent pour sa mise en œuvre en vue de contribuer à la sécurité alimentaire de Madagascar, et partant au développement rural, a-t-on appris, lors d'un atelier de consultation technique sur ce projet de gestion des risques agricoles pour la croissance inclusive et la résilience.