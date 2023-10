Congo-Kinshasa: « Présidentielle 2023 - La CENI retient 24 candidatures sur la liste provisoire »

Les journaux parus ce vendredi 20 octobre à Kinshasa rapportent dans leurs colonnes divers sujets sur le processus électoral en cours, notamment la publication, jeudi soir, par la CENI de la liste provisoire des candidats Président de la République.

Ils seront 24 à concourir à la présidentielle du 20 décembre 2023, annonce EcoNews. La Commission électorale nationale indépendante, (CENI) a rendu, tard dans la soirée du jeudi, sa décision n°116 portant « publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrecevables à l'élection du Président de la République ».

Contrairement aux folles rumeurs qui circulaient dans la ville, « aucune candidature n'a été déclarée irrecevable ». C'est dire que Matata Ponyo Mapon de LGD (Leadership et Gouvernance pour le Développement) et Moïse Katumbi d'Ensemble pour la République restent dans la course présidentielle, constate ce tabloïd.

« Décidément, la CENI n'a pas voulu porter la responsabilité de l'invalidation de qui que ce soit, laissant cette lourde charge à la Cour constitutionnelle qui doit publier la liste définitive, le 18 novembre 2023, soit la veille du lancement, le 19 décembre 2023, de la campagne électorale », commente EcoNews.

Ainsi donc, Tous les 24 candidats qui prennent la course ont été retenus. Cette mouture sera transmise à la Cour constitutionnelle avant la publication de la liste définitive, fait savoir AfricaNews qui reprend dans ses colonnes l'intégralité du document portant décision de la CENI.

Par ailleurs, Congo Nouveau note que la Mission d'évaluation préélectorale du Conseil consultatif électoral de la SADC est satisfaite des échanges avec les différentes parties prenantes au processus électoral en République démocratique du Congo et se dit prête à revenir pour l'observation des élections de décembre 2023. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a eu le président de la CENI, Denis Kadima et les membres de cette mission, mercredi 18 octobre.

Satisfaction également du côté de l'envoyé spécial du ministère belge des Affaires étrangères pour la région des Grands Lacs, Philippe Bronchain, rapporte pour sa part La Tempête des Tropiques.

D'après ce quotidien, le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, a rassuré, jeudi 19 octobre, Philippe Bronchain, envoyé spécial du ministère belge des Affaires étrangères pour la région des Grands Lacs, sur la tenue des élections de décembre 2023 en RDC, dans le délai constitutionnel. Également directeur de la région Afrique subsaharienne au ministère belge des Affaires étrangères, Philippe Bronchain a noté avec satisfaction l'état d'avancement vers l'accomplissement de cet engagement par la Centrale électorale.

Et L'Avenir annonce que c'est ce jeudi qu'a été lancée à Kinshasa, dans un hôtel de la place, la mission d'observation électorale « Regard Citoyen ». Cette mission d'observation électorale s'inscrit dans un projet plus vaste financé par l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, vise à appuyer des organisations de la société civile congolaises, principales bénéficiaires, dans l'observation du processus électoral sur tout le territoire congolais et contribuer ainsi à la bonne gouvernance démocratique et au renforcement de l'Etat de droit.