Ile Maurice: Rama Valayden annonce un développement de taille

C'était lors d'une conférence de presse des Avengers mercredi. L'avocat a révélé avoir été contacté par quelqu'un qu'il n'a pas nommé et qui lui aurait transmis un message venant d'un ex-habitant de Beau-Bassin-Rose-Hill vivant à La Réunion. Ce dernier aurait, dans ce message, affirmé que son fils, qui est lui aussi à l'île soeur, serait celui qui aurait assassiné Soopramanien Kistnen, en compagnie d'autres personnes. Et que si cet homme est parti avec son fils à La Réunion, c'est pour protéger ce dernier, car, selon Rama Valayden, tous ceux qui ont participé à ce complot d'assassinat sont en train d'être éliminés.

L'avocat lance un appel à cet homme pour qu'il vienne de l'avant pour que son fils jure un affidavit à La Réunion pour tout raconter et révéler le nom de tous ceux qui ont participé à l'assassinat de l'agent du MSM. «Nous ferons tout de notre côté pour que ce fils obtienne l'immunité en retour de ces informations.»

Me Rama Valayden a également affirmé que, selon ses informations, le contrat liant Mauritius Telecom (MT) à Huawei pour le projet Safe City stipulerait que toutes les données recueillies par les caméras sont sauvegardées en Chine pour toujours dans le Cloud System. Et que le gouvernement mauricien peut demander les images manquantes sur la mort de Kistnen aux Chinois. Dans ce contexte, Me Valayden annonce qu'il servira une mise en demeure au Premier ministre aujourd'hui, juste avant la commémoration de la mort de Kistnen dans la maison de sa veuve, Simla Kistnen.

%

Contacté hier, l'avocat n'a pas voulu nous donner plus de détails, sauf pour nous dire que des démarches pour une demande de commission rogatoire sont envisagées. Il n'a pas voulu nous dire si l'homme qui se serait réfugié à La Réunion ou son fils ont donné leur accord pour tout dévoiler aux autorités réunionnaises.

Dans l'entourage de Sherry Singh, on nous affirme que, comme révélé lors des Private Notice Questions au sujet de Safe City, mais aussi au cours de l'enquête judiciaire sur la mort de Kistnen, c'est le Government Online Centre qui héberge les serveurs de Safe City mais dont l'accès n'est possible que par le Central Command Centre de la force policière ainsi que les 7 ou 8 «sub-command centres» se trouvant un peu partout dans l'île. «Personne à MT n'y a accès.» Et concernant la présence d'une clause dans le contrat prévoyant la possibilité de récupérer des images effacées, on nous affirme que non.

«Vous pensez bien, si Sherry Singh en était au courant, il aurait étalé cette possibilité sur la place publique!» On nous explique aussi que les images manquantes de Kistnen ont été perdues par la négligence ou la faute de la police qui ont laissé passer les trois mois sans penser à sauvegarder les images avant qu'elles ne disparaissent. Et cela, on s'en souvient, malgré la demande faite par Rama Valayden à l'époque.

Par ailleurs, nous apprenons qu'au moins deux policiers ont pu sauvegarder ces images, mais on ne sait si c'était pour leur propre compte ou pour toute autre personne.